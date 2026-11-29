Что делают бортпроводники с недопитым шампанским после завершения рейса? Казалось бы, остатки можно оставить для следующих пассажиров, однако экипаж поступает иначе.

Стюардесса Адриана Кинч поделилась в инстаграме особенностью работы экипажа. Она опубликовала видео, в котором показала, что происходит с открытыми бутылками шампанского после завершения полета.

Какое шампанское предлагают пассажирам бизнес-класса?

Во время путешествия бизнес-классом пассажирам могут предложить бокал шампанского в качестве приветственного напитка. Его подают после посадки на борт, а также предлагают в течение всего полета. Среди напитков, которые используют для такого обслуживания, Адриана Кинч назвала Moët / Chandon и Veuve Clicquot Yellow Label Brut. Бутылки открывают непосредственно перед подачей.

Что делают с остатками шампанского на борту самолетов / инстаграм adriana_kinch

По завершении рейса экипаж выливает все шампанское, оставшееся в открытых бутылках. Его не оставляют для следующего полета, даже если напитка еще хватит на несколько бокалов. Дело в том, что после вскрытия шампанское постепенно теряет углекислый газ, создающий характерные пузырьки.

К тому же пониженное давление в салоне самолета способствует более быстрому выходу газа из напитка. В результате шампанское может потерять свою игристость и уже не будет соответствовать ожидаемому качеству. Поэтому открытые бутылки не используют повторно на следующих рейсах, ведь авиакомпании соблюдают правила качества при обслуживании пассажиров. Это касается как еды, так и напитков, которые предлагают во время полета.