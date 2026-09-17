Об этом месте мало кто знает: недалеко от Кракова есть локация, которая поражает с первого взгляда

Туристы едут в Краков ради исторического центра, Вавельского замка и уютных улочек. В то же время недалеко от города есть места, о которых знают далеко не все путешественники. Одно из таких мест может удивить своими пейзажами и возможностями для отдыха.

Пользовательница тиктока @victoria.dudarchyk рассказала о невероятном месте недалеко от Кракова, которое прекрасно подходит для отдыха на природе. Добраться туда можно всего за полтора часа из города.

Куда поехать из Кракова на природу?

Речь идет об озере Чорштинском – водохранилище на реке Дунаец, расположенном между Пьенинами и Горцами, недалеко от городков Чорштин и Недзица. Водохранилище образовалось после строительства плотины в Недзице. Строительство завершилось в 1997 году, а площадь водоема составляет около 1120 гектаров.

Если вы хотите одновременно совместить отдых в горах, пляж, активные развлечения и невероятные пейзажи, то это место вам точно понравится,

– рассказала автор видео.



Чорштинское озеро в Польше / Фото Rafał Wyciszkiewicz

Особенность озера – это окружающие пейзажи. Над водой возвышаются сразу два исторических замка: романтические руины Чорштинского замка и хорошо сохранившийся замок Дунаец в Недзице. В Недзице работает музейный комплекс с историческими интерьерами, выставками и смотровой террасой. В то же время Чорштинский замок сохранился в виде руин, однако именно с его холма открываются панорамные виды на озеро и окружающие горы. Именно сочетание воды, гор и средневековых крепостей делает пейзаж вокруг водохранилища особенно живописным.

Замок Дунаец в Недзице / Фото Pawel

Вдоль Чорштинского озера проходит самая длинная велосипедная трасса в Польше, поэтому здесь можно весь день крутить педали и наслаждаться красотой природы. Также здесь множество пляжей, яхт-клубов, кемпингов и мест для отдыха.

Куда поехать отдохнуть на выходные недалеко от Кракова: видео

Так что если вы хотите совместить знакомство с Краковом с отдыхом на лоне природы – Чорштинское озеро станет отличным вариантом.