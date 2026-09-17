Користувачка тіктоку @victoria.dudarchyk розповіла про неймовірну локацію біля Кракова, яка чудово підходить для проведення часу на природі. Дістатися до неї можна всього за півтори години з міста.

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Мовиться про озеро Чорштинське – водосховище на річці Дунаєць розташоване між П'єнінами та Горцями неподалік містечок Чорштин і Недзиця. Водосховище утворилося після будівництва греблі в Недзиці. Будівництво завершили у 1997 році, а площа водойми становить близько 1120 гектарів.

Якщо ви хочете одночасно поєднати відпочинок в горах, пляж, активні розваги і неймовірні краєвиди, то це місце вам точно сподобається,

– розповіла авторка відео.



Чорштинське озеро у Польщі / Фото Rafał Wyciszkiewicz

Особливість озера – це краєвиди довкола. Над водою височіють одразу два історичні замки: романтичні руїни Чорштинський замок та добре збережений Замок Дунаєць у Недзиці. У Недзиці працює музейний комплекс із історичними інтер'єрами, виставками та оглядовою терасою. Водночас Чорштинський замок зберігся у вигляді руїн, проте саме з його пагорба відкриваються панорамні краєвиди на озеро та навколишні гори. Саме поєднання води, гір і середньовічних фортець робить пейзаж навколо водосховища особливо мальовничим.

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Замок Дунаєць у Недзиці / Фото Pawel

Вздовж Чорштинського озера проходить найбільша велосипедна траса в Польщі, тому тут можна весь день крутити педалі й малюватися красою природи. Також є безліч пляжів, яхт-клубів, кемпінгів і місць для відпочинку.

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Тож якщо ви хочете поєднати дослідження Кракова з відпочинком посеред природи – Чорштинське озеро стане чудовим варіантом.