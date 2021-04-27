Известно, что одного из мужчин, который участвовал в драке, арестовали. Других участников полиция разыскивает.

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Почему произошла драка

В аэропорту четверо пассажиров ожидали рейс American Airlines. Позже они узнали, что свободных мест – только 3. Сотрудник авиакомпании предложил либо лететь трем пассажирам, либо ждать следующий самолет.

По информации местной полиции, начали драку 4 человека. Они подошли к трем людям, которые стояли возле стойки выхода и ждали посадку.

Правоохранители сообщили, что сейчас арестовали одного человека. Еще троих – разыскивают. Другие пассажиры зафиксировали драку на видео и опубликовали инцидент в своих социальных сетях.