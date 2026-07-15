Большинство находок не имеют ничего общего с настоящими благородными трюфелями. В Украине чаще всего растут лишь два вида черного трюфеля, и встречаются они крайне редко.

Где в Украине можно найти настоящий черный трюфель?

В Украине обнаружено несколько видов трюфелей, однако самыми известными являются летний и зимний. Именно летний трюфель (Tuber aestivum), который еще называют черным, относится к настоящим благородным трюфелям. Он растет в лиственных лесах, преимущественно под дубами и буками, рассказала научный сотрудник отдела микологии Института ботаники НАН Украины Мария Шевченко в интервью "Главкому".

Чаще всего его находили на западе Украины, в частности в Закарпатье, хотя раньше этот гриб также встречался в лесостепных районах и был зарегистрирован в Крыму. Из-за активного сбора популяция летнего трюфеля резко сократилась еще в начале XX века. В 2021 году его внесли в Красную книгу Украины, поэтому сегодня собирать или продавать этот гриб запрещено.

Как выглядит черный трюфель / фото Canva

Зимний трюфель также встречается в западных регионах страны. Хотя он пока не занесен в Красную книгу, этот вид также считается крайне редким.

Почему большинство "карпатских трюфелей" на самом деле ими не являются?

Несмотря на многочисленные истории о находках трюфелей в Карпатах, большинство грибов, которые люди называют трюфелями, на самом деле являются совсем другими видами, объясняют в ZAXID.net

Чаще всего за дорогой деликатес ошибочно принимают хойромицес меандровый, который еще называют свиным трюфелем. Этот гриб действительно растет в Карпатах и принадлежит к семейству трюфелевых, однако благородным трюфелем он не является. Более того, его считают условно съедобным, а в некоторых странах, в частности во Франции, Италии и Испании, вообще не рекомендуют употреблять или даже считают ядовитым.



Как выглядит хойромицес меандровый / фото "Мир грибов Украины"

Также с настоящими трюфелями часто путают ризопогон обыкновенный и меланогастер пестрый. Внешне они напоминают подземные грибы благодаря своей форме и способу роста, однако к настоящим трюфелям не имеют никакого отношения. Именно поэтому специалисты предупреждают: если кто-то предлагает купить "карпатский черный трюфель", чаще всего речь идет либо о другом грибе, либо о краснокнижном летнем трюфеле, продажа которого является незаконной.

Как выглядит ризопогон обыкновенный / фото Википедии

Почему трюфели считаются одними из самых дорогих грибов в мире?

Как объясняет Truff, высокая цена трюфелей обусловлена сразу несколькими причинами. Прежде всего, они очень редки. Эти грибы растут под землей, переплетаясь с корнями деревьев, поэтому увидеть их на поверхности практически невозможно. Даже специально созданные трюфельные фермы не гарантируют стабильного урожая.

Первые грибы могут появиться лишь через несколько лет после посадки деревьев, а промышленное выращивание занимает десятилетия. Поиск трюфелей также требует особых навыков. Раньше для этого использовали свиней, а сегодня чаще всего работают специально обученные собаки породы лаготто-романьоло, которые способны уловить аромат гриба под землей.

Еще одна причина высокой стоимости – это короткий срок хранения. После сбора трюфель быстро теряет аромат и вкусовые качества. Даже при правильном хранении он остается свежим лишь около двух недель, а без специальных условий начинает терять свои качества уже через несколько дней. К этому добавляются уникальный вкус и насыщенный аромат, которые сделали трюфель одним из самых ценных ингредиентов мировой гастрономии.