Это самая модная страна для пляжного отдыха в Европе: что здесь надо увидеть

В последние годы у популярных морских стран Греции и Хорватии появился конкурент. Эта маленькая страна, площадь которой равна размерам Тернопольской области, имеет пляжи с невероятными видами, кристально чистое море и живописные горы.

Несмотря на небольшие размеры, эта страна ежегодно привлекает около 2,5 миллиона туристов. Это при том, что летом здесь работают только два небольших аэропорта. Издание Travel Off Path даже назвало этот райский уголок "самой модной страной Европы для пляжного отдыха".

Какую страну считают самой модной в Европе для пляжного отпуска?

Больше не будем тянуть кота за хвост и наконец раскроем все карты – говорится о Черногории. Эта балканская жемчужина становится серьезным конкурентом популярных европейских летних курортов.

От европейского залива до популярного уютного уголка Адриатики, Черногория переживает туристический ренессанс, которого нет нигде,

– подчеркнуло издание.

Как пишет Lonely Planet, пляжный сезон в Черногории начинается в начале лета и продолжается до середины сентября. В мае Адриатическое море может быть прохладным, поэтому отпуск лучше планировать с июня. Пик сезона – июль и август. Правда, в этот период в стране очень жарко – столбики термометров поднимаются до +32 градусов и выше.

Что обязательно надо увидеть в Черногории?

Котор – самый известный приморский город Черногории, который относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Этот средневековый город, укрепленный толстыми стенами, расположен в живописном Которском заливе. Его узкие извилистые улочки напоминают кадр из фильма. Некоторые даже сравнивают Котор с хорватским Дубровником. Правда, туристов в Которе меньше, а потому прогулка здесь будет комфортнее.

В том же заливе расположена живописная рыбацкая деревня Пераст. Она крошечноя, но очень атмосферноя. В Перасте есть 16 барочных дворцов, церковь Богоматери, которая стоит на отдельном острове, и много красивых каменных зданий. Архитектура села напоминает итальянскую Венецию.

Цетине – это самое красивое горное село Черногории. Хотя здесь нет побережья, но этот город точно стоит внимания из-за своих впечатляющих видов на горы. Также здесь стоит посетить местный монастырь, который отличается красивой архитектурой.

Самый популярный курорт Черногории среди молодежи – это Будва. Здесь есть длинная набережная с шумными заведениями, ночные клубы, удобные пляжи и тому подобное. При этом, природа в Будве также очень красивая.

Один из пляжей в Будве

Еще одна локация, которую обязательно надо увидеть в Черногории, это национальный парк Дурмитор. Острые вершины, сосновые леса и ледниковые озера – природа здесь невероятная. Туристы могут посетить местные деревни, которые напоминают альпийские, заняться рафтингом по реке Тара и отправиться в пешеходные маршруты по местности.

