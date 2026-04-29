Две страны у моря, которые станут хитом лета 2026: уже набирают популярность

Каждое лето европейские курорты переполнены, а цены в популярных направлениях стабильно растут. Именно поэтому путешественники начали обращать внимание на страны, в которых нет толп туристов.

Есть 2 красивых направления с живописными пейзажами, теплым морем и относительно приятными ценами, пишет Travel Off Path. Они уже постепенно набирают популярность и имеют все шансы стать главным открытием этого лета.

Читайте также Что посмотреть в Каннах, где отгуляли ту самую свадьбу за 5 миллионов долларов

В какие страны можно ехать на море?

Черногория

Эта небольшая страна на побережье Адриатического моря, которая уже начинает выходить из тени популярной Хорватии. В ближайшее время ее популярность будет только расти.

Главным преимуществом являются цены. Отдых здесь гораздо доступнее, чем во многих других курортных направлениях. Проживание в отеле на побережье обойдется от 2100 гривен.

В Перасте и Будве нет шума, как бывает в крупных туристических центрах. Даже Котор, который часто сравнивают с Дубровником, не страдает от чрезмерных толп.

В Черногории локации красивые на каждом шагу благодаря старинным каменным домам, узким мощеным улочкам и романским колокольням. И единственной причиной, почему страна до сих пор остается менее "раскрученной" - это ограниченное количество авиасообщений.

В то же время Черногория считается достаточно безопасным направлением в Европе, поэтому это также добавляет ей популярности среди туристов.

Албания

Путешественники в последнее время начинают активно открывать для себя Албанию. Страна привлекает бирюзовым морем, светлыми пляжами и атмосферой, которая напоминает экзотические курорты.

Большинство туристов начинают знакомство со столицы Тираны. В этом городе сочетаются большие мечети, зеленые парки с озерами и архитектура времен коминизма.

Однако настоящая Албания открывается за пределами столицы. На севере – горные пейзажи Проклятых гор, старинные крепости и отдаленные деревни. На юге – курорты Дерми и Ксамил, где море и пляж часто сравнивают даже с Мальдивами.

Ксамил начал набирать большую популярность и уже стал вирусным в соцсетях. Однако даже чрезмерное внимание к этой локации все равно оставляет отдых здесь доступным, чем на таких курортах как Амальфи или Санторини.

Украинка Элен @elen_shaida, которая ведет свой блог об Албании, рекомендует посещать страну в конце июня или в начале сентября, чтобы избежать сильной жары. В середине города гулять по городу не захочется из-за палящего солнца.

Какие еще интересные материалы можно прочитать?

Столица острова Корсика – Аяччо - столица острова Корсика – является родиной Наполеона Бонапарта. Его детский дом сейчас является музеем, где хранятся вещи той эпохи. В городе можно посетить кафедральный собор с барочным интерьером и прогуляться по набережной цитадели XVI века. Пляж Сен-Франсуа расположен прямо в черте города, поэтому сюда можно быстро дойти просто во время прогулки по городу.

Стокгольм может поразить сочетание истории, современного дизайна, и активной культурной жизни с разнообразными музеями и гастрономическими локациями. Весна - идеальное время для посещения города благодаря комфортной погоде, активной жизни на открытом воздухе и возможности насладиться природой и культурными событиями.