Не только Украина: какие страны омывает Черное море и что интересного скрывает его дно

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Ежегодно 31 октября отмечается Международный день Черного моря. Издание Marine Insight собрало 15 интересных фактов об этом водоеме, которые помогут лучше его узнать.

Какие страны омывает Черное море?

Черное море расположено между Восточной Европой и Западной Азией. Его площадь составляет примерно 436 400 квадратных километров, а его берега омывают 6 стран: Украину, Россию, Грузию, Турцию, Болгарию и Румынию.

Максимальная глубина водоема достигает 2212 метров. В него впадают около 25 больших рек, среди которых Дунай, Днепр, Днестр, Южный Буг и Риони. Вместе с притоками они формируют бассейн стока площадью около 2 миллионов квадратных километров, охватывающий территории 24 стран.

Черное море / фото The SeaWiFS Project

Черное море соединяется со Средиземным через Босфор, Мраморное море и Дарданеллы. Среди крупнейших его заливов: украинские Каркинитский, Днепровский и Днестровский, турецкие Синопский и Самсунский, а также болгарский Бургасский.

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Что интересного известно о Черном море?

1. Происхождение названия Черного моря до сих пор имеет несколько объяснений

По одной из версий, в древности мореплаватели считали водоем опасным из-за племен, живших на побережье. Впоследствии закрепилось название Karadeniz, которое использовалось во времена Османской империи. Оно переводится как "Черное море". Также существуют предположения, что название связано с зимними штормами, во время которых вода темнеет, или с темным илом на предметах, опускающихся на дно.

2. Значительная часть Черного моря практически не содержит кислорода

Вода в верхних и нижних слоях водоема практически не смешивается. Из-за этого глубоководные участки лишены кислорода, а морские организмы не могут там выживать. Поэтому морская жизнь сосредоточена преимущественно в верхних слоях.

3. На дне могут сохраняться корабли и человеческие останки возрастом в сотни лет

Из-за недостатка кислорода органические вещества в нижних слоях воды разлагаются чрезвычайно медленно. Поэтому на морском дне могут оставаться древесина, веревки, обломки кораблей и даже человеческие останки.

4. В Черном море обитает около 180 видов рыб

Среди них: хамса, ставрида, катран и шпроты. Также в водоеме насчитывается примерно 750 видов фитопланктона и 80 видов зоопланктона, в том числе медуз. Часть рыб мигрирует в зависимости от сезона, используя для перемещения Босфорский пролив.

5. В Черном море насчитывается около 10 небольших островов

Они расположены вблизи берегов Украины, Болгарии, Турции и Румынии. Среди них: украинские Змеиный и Джарылгач, болгарские острова Святой Анастасии, Святого Томаса и Святого Кирика, а также турецкий Гиресун.

6. На одном из островов обитают змеи, питающиеся рыбой

Речь идет о болгарском острове Святого Томаса. Он известен обитанием серых водяных змей, которые охотятся на рыбу. В целом острова Черного моря отличаются разнообразной флорой и фауной.

7. Черное море является важным путем международной торговли

Оно соединяет страны Восточной Европы с мировыми рынками. На побережье расположены большие порты, среди которых украинские Одесса и Ильичевск, российские Новороссийск и Туапсе, грузинский Батуми, румынская Констанца и турецкий Стамбул.

8. Вода в Черном море практически не подвержена приливам и отливам

Уровень водоема остается относительно стабильным, поэтому на его поверхности обычно спокойно. Кроме того, высокое содержание солей и минералов способствует тому, что предметы легче держатся на воде.

9. История исследования Черного моря началась еще в античности

Древние финикийцы плавали по его водам, а греческий историк Геродот в V веке до нашей эры описывал северное побережье. Первые известные навигационные справочники также были созданы греками примерно в тот же период. Систематические гидрографические исследования начались в XVIII веке.

10. В Черном море есть залежи нефти и природного газа

Поиски углеводородов начались в конце 20 века во времена Советского Союза. После обретения независимости исследования в своей исключительной экономической зоне продолжила Украина. В 2017 году в водоеме насчитывалось 20 скважин. Больше всего месторождений обнаружили у побережья Румынии.

11. Климат побережья Черного моря существенно различается в зависимости от региона

На северо-западе зимы холодные, а лето жаркое. На юго-востоке преобладает более влажный климат с теплыми зимами и дождливым летом. В центральной части моря средняя температура в январе составляет около 8 градусов, а летом может достигать 24 градусов.

12. Температура на побережье может опускаться до минус 30 градусов и подниматься до 37 градусов

Такие температурные контрасты зафиксированы в разных частях региона: минимальные показатели возможны на северо-западе зимой, а максимальные в Крыму летом.

13. Черное море – популярное направление для круизов

Его побережье привлекает путешественников горными пейзажами, курортами и историческими поселениями. Ежегодно сюда прибывают круизные суда с тысячами туристов.

14. Водоем соединен с несколькими морями через систему проливов

Путь к Средиземному морю проходит через Босфор, Мраморное море и Дарданеллы. Далее можно попасть в Эгейское море и Критское море.

15. Черное море окружено несколькими горными системами

С юга его обрамляют Понтийские горы, с востока Кавказские, а с севера Крымские. На юго-западе расположены горы Странджа, а на северо-западе Добруджанское плато.