Николь Кидман влюбилась в эту страну: почему Исландия привлекает туристов

Актриса Николь Кидман опубликовала в соцсетях кадры из своего путешествия по Исландии, назвав его "путешествием всей жизни". И действительно, эта страна поражает даже опытных путешественников: здесь можно увидеть могучие ледники, удивительные водопады, вулканические пейзажи и отдохнуть в горячих геотермальных источниках.

24 Канал расскажет, чем Исландия привлекает туристов и почему голливудские звезды также выбирают именно это направление.

Почему Исландия привлекает туристов?

На днях Исландия оказалась в центре внимания благодаря посту Николь Кидман. Актриса поделилась фотографиями из семейного путешествия, во время которого побывала среди живописных исландских пейзажей, отдыхала в джакузи и путешествовала на яхте. Кидман призналась в любви к Исландии и ее жителям.

Впрочем, Исландия привлекает не только знаменитостей. Ее ландшафт настолько разнообразен, что напоминает другую планету. Из-за уникальных пейзажей Исландию часто называют "страной огня и льда": здесь соседствуют огромные ледники, активные вулканические системы, горячие источники, черные пляжи и мощные водопады.

Ледники, которые выглядят как декорации к фильму

Одна из главных причин поехать в Исландию – возможность увидеть огромные ледники прямо посреди дикой природы. В стране находятся одни из крупнейших ледников Европы, а особое место среди них занимает Ватнайекутль.

Он расположен на юго-востоке острова и является частью одноименного национального парка. Вокруг ледника туристов ждут горы, ледниковые лагуны и водопады, поэтому поездка сюда превращается в целый день приключений.

Еще одна популярная локация – ледниковая лагуна Йокульсарлон. Здесь куски льда, отколовшиеся от ледника, плавают в холодной воде лагуны, а затем постепенно попадают в океан. Рядом расположен Diamond Beach – черный вулканический пляж, на котором куски льда особенно эффектно контрастируют с темным песком.



Ледниковая лагуна Йокульсарлон / Фото Dominic Chung

Действующие вулканы

Исландия – одно из немногих мест в Европе, где вулканическая активность является частью современной жизни страны. Здесь находятся одни из самых активных вулканов мира. Особенно много внимания в последние годы привлекает полуостров Рейкьянес. Магма продолжает накапливаться под землей, а последнее извержение произошло всего лишь 16 июля 2025 года.

Туристическая привлекательность вулканов заключается не только в возможности увидеть извержение. Даже застывшие лавовые поля, черные скалы, кратеры и геотермальные районы создают невероятные пейзажи.

Обратите внимание! Отправляться в вулканические районы самостоятельно, не проверив актуальные предупреждения, не стоит: природные условия в Исландии могут меняться очень быстро.

Горячие источники на лоне природы

После долгих прогулок на холодном исландском воздухе особенно приятно окунуться в горячую воду. Геотермальные бассейны – это часть местной культуры и туристического опыта. В Исландии есть как знаменитые термальные комплексы, так и природные горячие источники, спрятанные среди гор и долин. Туристы могут выбрать комфортный спа-отдых или отправиться к природным водоемам.

Кстати, в Исландии строят уникальный SPA-комплекс "Лагуна Лаугарас", на территории которого можно будет любоваться северным сиянием.

Горячие источники в Исландии / Фото Depositphotos

Огромные водопады

Еще одна причина популярности Исландии – огромное количество водопадов. На юге страны туристы могут увидеть роскошный Скоугафосс – его высота составляет 60 метров, а ширина – 25 метров. Не менее эффектным является Гульфосс, входящий в знаменитый маршрут "Золотое кольцо". А на западе страны расположен Храунфоссар – целая серия водопадов, вода которых вытекает прямо из лавового поля.

Южная часть Исландии вообще считается одним из лучших регионов для знакомства с природой страны: здесь одновременно можно увидеть водопады, ледники, черные пляжи и вулканические ландшафты.



Водопад Гульфосс / Фото R G

Исландия – это действительно уникальная страна, а сочетание дикой природы и комфорта привлекает туристов со всего мира – от путешественников, отправляющихся в многодневный автотур по острову, до знаменитостей вроде Николь Кидман.