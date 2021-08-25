Чехия обновила условия пересечения границы: украинцам разрешили въезд

Чехия разрешила въезд вакцинированным гражданам с 23 августа. Они должны быть привиты вакциной, которая одобрена Европейским агентством по медицине (EMA). В перечне есть 5 препаратов, все они используются в Украине.

При пересечении границы они должны предъявить сертификат о вакцинации в бумажном или электронном виде. Также необходимо заполнить въездной форму и иметь действующий биометрический паспорт.

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Условия въезда в Чехию

В Чехию могут попасть только привитые туристы. Говорится об одной из вакцин, которые приняли в ЕС

Vaxzevria (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Janssen;

Covishield.

После вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Турист на границе должен предоставить документ на английском языке с указанием персональных данных о лице, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также QR-код.

Кроме того, необходимо иметь медицинское страхование на срок поездки и заранее оформить электронный формуляр на сайте https://plf.uzis.cz/. Ответ придет на e-mail, его тоже следует иметь в телефоне или в напечатанном виде. Документ могут запросить во время пограничного контроля или при регистрации по места жительства.

Возможны ли исключения

В страну могут въехать граждане Украины, которые имеют вид на жительство в Чехии или другой стране ЕС или визу. Также могут попасть лица, имеющие специальные документы:

справка от врача или медицинского учреждения;

вызов в суд;

приглашение от государственного органа;

справка о необходимости надлежащего ухода (от врача или социальной службы) и документы, подтверждающие родственных связей с этим лицом;

судебное решение об установлении опеки над ребенком или встреч с ней;

письмо от компетентного министерства Чешской Республики о том, что приезд лица в интересах Чехии.

Но эти лица должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. После чего они должны находится в течение 5 дней на домашней самоизоляции, а потом сделать повторный тест.