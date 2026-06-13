Могут обернуться штрафом: какие популярные туристические лайфхаки не стоит повторять

В социальных сетях можно увидеть и услышать тысячи самых разных советов, в том числе и для туристов. Однако важно понимать, что далеко не все из них настолько эффективны и безопасны, как их пытаются представить авторы.

Украинская тревел-блогерша dashassk_ поделилась распространенными советами для туристов, которые часто можно встретить в соцсетях, однако, по ее мнению, они могут принести больше проблем, чем пользы.

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Какие распространенные советы для туристов лучше не повторять?

Первым таким лайфхаком является использование компрессионных чулков во время перелетов. По словам блогерши, прежде всего нужно понимать, что существуют разные уровни компрессии, поэтому перед их использованием лучше проконсультироваться с врачом, а не покупать их только из-за популярных рекомендаций в интернете.

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Распространенные ошибки среди туристов / инстаграм dashassk_

Следующий совет, который она не рекомендует повторять, – покупать пакет в магазине Duty Free и складывать туда вещи, которые не поместились в ручную кладь. Многие туристы рассказывают, что таким образом им удалось пронести больше вещей, однако мало кто упоминает, что в случае проверки это может привести к немалому штрафу или требованию оплатить дополнительный багаж.

Похожим лайфхаком блогерша называет использование чемодана вместо рюкзака, если он подходит под разрешенные размеры ручной клади, а также перевозку одежды в дорожной подушке или использование маленьких сумочек через плечо для дополнительных вещей. Она отмечает, что такие способы также могут стать причиной штрафов или доплаты, и если кому-то удалось воспользоваться ими без проблем, это не означает, что так же будет и у других пассажиров.

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Последним лайфхаком, который блогер категорически не рекомендует, является переливание алкоголя в емкость для детской смеси или другие подобные контейнеры. Она подчеркивает, что это является нарушением правил перевозки жидкостей, а прожить несколько часов полета без алкоголя вполне возможно, поэтому прибегать к таким уловкам не стоит.