С частным пляжем и призраком: в Шотландии продают руины села за 173 тысячи долларов

В центральной части Шотландии выставили на продажу руины села Лоуерс. Стоимость земельного участка в 1,2 гектара на побережье озера Лох-Тей оценили в почти в 173 тысячи долларов. Но есть нюанс: здесь до сих пор будто бы живет дух владелицы села.

В конце XVII века в этой усадьбе проживала последняя хозяйка – предсказательница Мэри Кэмпбелл. Здесь также сохранились стены старой мельницы, пекарни, церкви и, собственно, жилого дома.

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Что известно об "элитном" земельном участке

Продажей земельного участка занимается агентство недвижимости Goldcrest Land & Forestry Group. Они называют ряд преимуществ этой территории. В частности, право на рыбалку, разрешение на спуск лодки, зона для кемпинга и барбекю полу древние родные леса и мелкие детали привидения, но самое главное – чистая природа с невероятными пейзажами.

По данным Голдкреста, здесь проживали люди лишь до 1926 года. Во время переписи 1841 в селе проживало 17 человек, а в 1891 году их было только 7. А во время последнего они ушли из села совсем.

Живописная местность в Шотландии / Фото Goldcrest Land & Forestry Group

Владелица – призрак

О последней владелице Мэри Кэмпбелл здесь ходят легенды. Она известна своими пророчествами. Женщина предположила прибытия "вагонов - пожарных" (поездов) и "кораблей, движущихся дымом" (пароходов).

Владелица села также заявила, что сельская церковь разрушится, когда соседний ясень достигнет высоты своего шпиля – и когда это произошло, церковь сильно пострадала от грозы. А потом Кэмпбелл предсказала, что здание не восстановят. И это также произошло – камни для церкви оставили на берегу реки, откуда их смыло бурей.

Агентство по недвижимости о земельном участке: видео