Еще красивее, чем раньше: во Львове снова открыта одна из самых известных часовен города
- Часовня Боимов во Львове, построена между 1609 и 1615 годами, является уникальным сакральным памятником и местом упокоения семьи Боимов.
- Часовня открыта для посетителей после реставрации и работает с пятницы по воскресенье, с ценами на билеты от 60 до 100 гривен, расположена на площади Кафедральной, 1.
После длительной реставрации одна из самых известных достопримечательностей во Львове снова открыла двери для посетителей. Часовня Боимов вернулась к жизни обновленной: с отреставрированными фасадами и интерьерами, которые снова можно рассмотреть вблизи.
В самом сердце Львова сохранилась одна из самых уникальных сакральных памятников – это часовня Боимов, которая поражает не только своей архитектурой, но и историей влиятельного мещанского рода, рассказывает Львовская национальная галерея искусств имени Бориса Григорьевича Возницкого.
Какова история создания часовни Боимов?
Построенная в 1609 – 1615 годах как семейная усыпальница, часовня стала местом упокоения 14 представителей семьи Боимов. Инициатором сооружения был состоятельный купец и райца Георгий Боим, а завершил строительство его сын Павел.
Мавзолей возвели на территории тогдашнего кладбища возле Латинского собора. Хотя точные авторы проекта неизвестны, исследователи предполагают, что к созданию часовни был причастен архитектор Андреас Бемер. Здание имеет квадратный план, перекрыто куполом с фонарем, увенчанным фигурой Христа.
Как выглядит часовня: смотреть видео
Больше всего поражает западный фасад – он буквально покрыт резьбой. Здесь можно увидеть колонны, фигуры апостолов Петра и Павла, медальоны с пророками, а также сцены Страстей Христовых – от бичевания до снятия с креста. Интерьер не менее роскошный: главной доминантой является богато декорированный алтарь с рельефами на тему Страстей.
Над ним – купол с кессонами, украшенными образами пророков и ангелов. Особого внимания заслуживает скульптурная эпитафия семьи Боимов – одна из самых ценных мемориальных памятников города. Часовня является частью Львовская национальная галерея искусств имени Бориса Григорьевича Возницкого и открыта для посетителей как музей.
Когда работает, какая цена билетов и где расположена часовня?
Недавно часовня возобновила работу после реставрации и работает по следующим графиком:
- понедельник – четверг выходные;
- пятница: 10:00 – 17:00 (касса до 16:30);
- суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00 (касса до 17:30);
Цены на вход:
- взрослые – 100 гривен;
- студенты – 80 гривен;
- дети и пенсионеры – 60 гривен;
Семейные билеты: 1 взрослый + 1 – 2 ребенка – 150 гривен, 2 взрослых + 1 – 2 ребенка – 250 гривен.
Экскурсии для групп до 20 человек: взрослые – 300 гривен, студенты – 200 гривен, дети и пенсионеры – 150 гривен.
- Адрес музея: город Львов, площадь Кафедральная, 1.
Узнайте лучшие локации Львове от местных. Например, советуют посетить кафе на проспектах Шевченко и Левицкого, а также попробовать лазанью в Papi Lviv и чебуреки в Брюхи.
Или же, где во Львове увидеть панораму города. Например, гора Баба Род во Львове является малоизвестной локацией, откуда открывается панорама города. Гора расположена между улицами Старознесенской, Полевой и железнодорожными путями.
Частые вопросы
Что такое часовня Боимов и чем она известна?
Часовня Боимов – это уникальный сакральный памятник в центре Львова, известный своей архитектурой и историей влиятельного мещанского рода Боимов. Она была построена как семейная усыпальница в 1609 – 1615 годах и является частью Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Григорьевича Возницкого.
Когда можно посетить часовню Боимов и сколько стоит вход?
Часовня Боимов работает с пятницы по воскресенье: в пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Стоимость входного билета для взрослых – 100 гривен, для студентов – 80 гривен, для детей и пенсионеров – 60 гривен. Есть также семейные билеты и экскурсии для групп.
Какие особенности архитектуры часовни Боимов?
Часовня Боимов имеет квадратный план и перекрыта куполом с фонарем, увенчанным фигурой Христа. Ее западный фасад поражает резьбой с колоннами, фигурами апостолов и сценами Страстей Христовых. Интерьер часовни украшают богато декорированный алтарь и купол с кессонами, украшенными образами пророков и ангелов.