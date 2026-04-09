Еще красивее, чем раньше: во Львове снова открыта одна из самых известных часовен города

После длительной реставрации одна из самых известных достопримечательностей во Львове снова открыла двери для посетителей. Часовня Боимов вернулась к жизни обновленной: с отреставрированными фасадами и интерьерами, которые снова можно рассмотреть вблизи.

В самом сердце Львова сохранилась одна из самых уникальных сакральных памятников – это часовня Боимов, которая поражает не только своей архитектурой, но и историей влиятельного мещанского рода, рассказывает Львовская национальная галерея искусств имени Бориса Григорьевича Возницкого.

Какова история создания часовни Боимов?

Построенная в 1609 – 1615 годах как семейная усыпальница, часовня стала местом упокоения 14 представителей семьи Боимов. Инициатором сооружения был состоятельный купец и райца Георгий Боим, а завершил строительство его сын Павел.

Мавзолей возвели на территории тогдашнего кладбища возле Латинского собора. Хотя точные авторы проекта неизвестны, исследователи предполагают, что к созданию часовни был причастен архитектор Андреас Бемер. Здание имеет квадратный план, перекрыто куполом с фонарем, увенчанным фигурой Христа.

Больше всего поражает западный фасад – он буквально покрыт резьбой. Здесь можно увидеть колонны, фигуры апостолов Петра и Павла, медальоны с пророками, а также сцены Страстей Христовых – от бичевания до снятия с креста. Интерьер не менее роскошный: главной доминантой является богато декорированный алтарь с рельефами на тему Страстей.

Над ним – купол с кессонами, украшенными образами пророков и ангелов. Особого внимания заслуживает скульптурная эпитафия семьи Боимов – одна из самых ценных мемориальных памятников города. Часовня является частью Львовская национальная галерея искусств имени Бориса Григорьевича Возницкого и открыта для посетителей как музей.

Когда работает, какая цена билетов и где расположена часовня?

Недавно часовня возобновила работу после реставрации и работает по следующим графиком:

понедельник – четверг выходные;

пятница: 10:00 – 17:00 (касса до 16:30);

суббота – воскресенье: 10:00 – 18:00 (касса до 17:30);

Цены на вход:

взрослые – 100 гривен;

студенты – 80 гривен;

дети и пенсионеры – 60 гривен;

Семейные билеты: 1 взрослый + 1 – 2 ребенка – 150 гривен, 2 взрослых + 1 – 2 ребенка – 250 гривен.

Экскурсии для групп до 20 человек: взрослые – 300 гривен, студенты – 200 гривен, дети и пенсионеры – 150 гривен.

Адрес музея: город Львов, площадь Кафедральная, 1.

