Лумшоры, Берегово или Косино: где на Закарпатье искупаться в горячей воде и сколько денег взять с собой

Не обязательно ждать лета, чтобы устроить себе отдых у воды. Наоборот, холодное время года – один из лучших периодов для знакомства с карпатскими чанами и термальными источниками. Особое удовольствие – окунуться в горячую воду под открытым небом. На Закарпатье есть несколько направлений, которые предлагают такой формат отдыха.

В закарпатских Лумшорах можно окунуться в традиционные чаны, подогретые на открытом огне, а в Берегово и Косино – поплавать в термальных бассейнах. 24 Канал расскажет, куда отправиться за релаксом этой осенью и сколько стоит купание в популярных местах.

Где искупаться в чанах и термальных водах в ноябре?

1. Лумшоры

Лумшоры – это небольшое село в Ужгородском районе, окруженное горами и лесами. Именно сюда туристы приезжают, чтобы поплавать в горячей воде под открытым небом, вдали от городской суеты.

Местная традиция купания в чанах имеет свою особенность: большие металлические емкости наполняют водой и подогревают на открытом огне. Рядом часто ставят бассейн или купель с холодной водой, чтобы отдыхающие могли чередовать температуры. Некоторые чаны расположены прямо у горной реки Турички, что придает особую атмосферу.

В ноябре Лумшоры особенно привлекательны благодаря контрасту между горячей водой и прохладным воздухом. А если повезет с погодой, можно наслаждаться купанием среди осеннего леса или даже во время первого снега.

Чан на 4 – 6 человек стоит от 900 гривен в час, а более крупная купель на 10 – 12 человек – от 1400 гривен в час. При этом цены зависят от конкретной усадьбы и комплекса. Кроме того, в некоторых местах минимальный срок аренды составляет два часа. Поэтому компаниям из нескольких человек стоит заранее уточнить, можно ли арендовать чан всего на один час и входят ли в стоимость полотенца и другие услуги.

Купание в чане в Лумшорах: видео @kateryna_yatsola

2. Берегово

Если вместо традиционного чана хочется полноценного купания в бассейне, стоит обратить внимание на Берегово. Это город на Закарпатье, известен своими термальными водами, которые привлекают туристов в течение всего года.

Одним из самых известных мест для такого отдыха является комплекс "Жайворонок". Здесь оборудованы бассейны с термальной водой, в которых можно купаться даже тогда, когда на улице холодно. Благодаря природному минеральному составу вода имеет характерный запах и отличается от обычной бассейновой.

Посетителям предлагают несколько вариантов билетов в зависимости от продолжительности пребывания. По тарифам на ноябрь 2026 года входной билет для взрослого стоит:

300 гривен – за 2 часа;

350 гривен – за 3 часа;

600 гривен – за целый день.

Комплекс работает с 08:00 до 22:00, поэтому сюда можно приехать как на несколько часов, так и на целый день. Это один из самых доступных вариантов термального отдыха в Закарпатье.



Крытый термальный бассейн в "Жайвороне" / Фото курортного комплекса

3. Косино

Еще одно популярное направление – термальный курорт "Косино", расположенный в селе Косонь Береговского района. На территории комплекса есть несколько бассейнов с разными температурными режимами. Отдельной особенностью является комплекс королевских саун, оформленных в разных стилях.

В ноябре 2026 года на посещение термальных бассейнов для взрослых действует осенний тариф, введенный с 1 сентября:

1300 гривен – за 3 часа;

2300 гривен – за неограниченное пребывание в течение дня.

Для детей ростом до 150 сантиметров вход бесплатный. В стоимость билета также входит 30 минут посещения королевских саун. Кроме того, осенью туристы могут эксклюзивно посетить велнес-зону курорта без бронирования номера. 3 часа отдыха здесь обойдутся в 3000 гривен, а целый день – 5000 гривен.

Термальный бассейн в "Косино" в холодное время года / Фото курортного комплекса

4. Велятино

Еще одно место, что стоит добавить в маршрут, – село Велятино недалеко от Хуста. Здесь расположен комплекс "Теплые воды", где также можно отдохнуть в бассейнах с термальной и минеральной водой. Это направление особенно подойдет тем туристам, которые ищут более дешевые альтернативы "Косино".

По сезонному тарифу 2026 года взрослый билет стоит 350 гривен за три часа и 700 гривен за целый день. "Теплые воды" работают ежедневно с 09:00 до 19:00. Это хороший вариант для тех, кто хочет совместить купание с путешествием по Хустскому району и знакомством с природными и культурными достопримечательностями Закарпатья.

Отдых в Велятино / Фото "Теплые воды"

Выбор зависит от бюджета и формата досуга: в Лумшорах стоит попробовать традиционные чаны, в Берегово и Велятино – отдохнуть в термальной воде, а в Косино – устроить полноценный SPA-день. Поэтому даже когда за окном холодно и пасмурно, на Закарпатье есть немало способов добавить своим выходным немного тепла.