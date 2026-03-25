Выкупили за соль и привезли из Карпат: чего вы не знали о церкви Святого Юра в Дрогобыче

Церковь Святого Юра в Дрогобыче – это история о том, как в 17 веке община не просто построила храм, а выкупила и перевезла старую церковь через Карпаты, сохранив ее до наших дней.

Вы покупаете подержанное авто? А дрогобычане в 1657 году приобрели целую "подержанную" церковь. Она стоит уже почти 400 лет и является объектом наследия ЮНЕСКО, рассказывает yalo_lovelife в одном своем посте в инстаграме.

Как в 17 веке "купили" и перевезли целую церковь через Карпаты?

В середине 17 века старая церковь Святого Юра в Дрогобыче сгорела во время нападений татар. Община солеваров не хотела просто строить что-то новое – они искали храм, который уже имел бы свою историю и "душу". Храм присмотрели в карпатском селе Надиев (недалеко от города Долина, современная Ивано-Франковская область).

Невероятная история церкви Святого Юра

Церковь там была уже старой (построена в 1500 – 1600 годах), но невероятно искусной. Выкупом занималась дрогобычская община пригородников-солеваров – это были свободные люди, которые работали на солеварне и имели собственные средства. Поскольку бумажные деньги тогда не имели такой ценности, как реальный товар, рассчитались "белым золотом" – за храм отдали 9 телег соли.

На то время это был огромный капитал – целое стадо скота или несколько домов. Самое интересное – это "логистика 17 века": храм осторожно разобрали на брусья. Каждое бревно пронумеровали насечками, чтобы потом знать, что куда крепить, загрузили на подводы и волами привезли в Дрогобыч.

Представьте этот караван, что везет целый храм через карпатские холмы. И уже собрали его заново без единого железного гвоздя рядом с солеварней. Но дрогобычане были не просто "покупателями", но и создателями: они добавили к церкви новые элементы: две боковые часовни и надстроили башни, в результате чего она получила свой уникальный многоярусный вид.

Внутри ее расписал гениальный мастер Стефан Маляр – эти росписи на библейские и бытовые темы сохранились до сих пор. Теперь это настоящий "соляной побратим" города: церковь стоит на одном из соляных источников. Горожане верили, что Святой Юрий защитит главный промысел города от пересыхания, а деревянные постройки – от пожаров, которые часто случались на производстве. Особенность этих росписей в том, что они позволяют представить, как тогдашние украинцы видели рай и ад, а также показывают детали быта – в частности одежду того времени, отмечает Karpaty.rocks.

