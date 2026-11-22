Португалия может оказаться гораздо более доступной для туристов, чем кажется на первый взгляд. Украинка провела неделю в двух популярных городах страны, посещала рестораны, ездила на такси и побывала в замках Синтры, а в итоге потратила гораздо меньше, чем ожидала.

Многие туристы откладывают поездку в Португалию из-за опасений, что отдых в Западной Европе обойдется слишком дорого. Однако реальные расходы могут приятно удивить, особенно если заранее найти недорогие авиабилеты и жилье. Пользовательница тиктока @valentinnee.nn поделилась бюджетом своего семидневного путешествия, в ходе которого она побывала в Порту и Лиссабоне.

Сколько стоит поездка в Португалию?

Одной из главных причин, почему путешествие оказалось таким бюджетным, стали дешевые авиабилеты. В Порту туристка летела из немецкого Меммингена, заплатив за перелет всего 34 евро, что в эквиваленте составляет 1700 гривен. Обратный маршрут был несколько сложнее: из Лиссабона путешественница вылетела в Цюрих, а оттуда продолжила путь на поезде в Германию. Весь этот маршрут обошелся ей в 64 евро.

Таким образом, на дорогу в обе стороны туристка потратила 98 евро, то есть 4 800 гривен. При этом стоит учитывать, что путешественница живет в Германии и не тратила дополнительные деньги на поездку на поезде или автобусе в Украину.

За неделю отдыха туристка успела побывать сразу в двух популярных городах страны – Порту и Лиссабоне. На каждый город она выделила по три ночи. Такой формат путешествия позволил не ограничиваться одним городом, а познакомиться с разными частями страны. Апартаменты в Порту стоили 94 евро с человека, а в Лиссабоне – 133 евро. Всего на жилье за шесть ночей путешественница потратила 227 евро, то есть 11 200 гривен.

Экономить на ресторанах украинка не пыталась. Наоборот – она ни разу не готовила в апартаментах, а постоянно посещала различные заведения или покупала готовую еду в супермаркетах. За три дня в Порту на питание ушло примерно 95 евро на человека. В Лиссабоне расходы оказались немного больше – 105 евро. То есть за всю неделю на еду путешественница потратила около 200 евро, а это примерно 28,5 евро в день, причем без необходимости самостоятельно готовить завтраки, обеды и ужины.

Украинка рассказала о своих расходах в Португалии: видео

На транспорт в Португалии украинка потратила 50 евро, при этом она почти всегда пользовалась только такси. Отметим, что в Порту и Лиссабоне хорошо развит общественный транспорт, поэтому путешественники, которые хотят еще больше сократить бюджет, могут сочетать разные способы передвижения.

Отдельную часть бюджета туристка выделила на знакомство с местной культурой. В Порту она посетила дегустацию портвейна, которая обошлась в 25 евро. Еще 32 евро путешественница потратила на посещение замков в Синтре – живописном городке недалеко от Лиссабона. Он известен сказочными дворцами, старинными усадьбами и зелеными холмами. Всего на развлечения и экскурсии ушло 57 евро.

Все семидневное путешествие обошлось украинке в 632 евро, то есть 31,1 тысячи гривен.

Я до сих пор не понимаю, почему все не едут в Португалию, когда там так дешево,

– поделилась впечатлениями путешественница.

Пример украинки показывает, что знакомство с Западной Европой не обязательно сопровождается огромными расходами. В среднем один день путешественницы в Португалии обошелся в 90 евро.