Сколько стоит покататься на коньках в Буковеле в этом зимнем сезоне

Катание на коньках в Буковеле давно стало отдельной зимней аттракцией, то есть каток курорта работает как самостоятельная развлекательная площадка. Конечно, наряду с лыжами и бордом.

Но не всех интересует скипасс, или только скипасс – ведь скольжение на льду само по себе очень интересно. 24 Канал со ссылкой на bukovel.com расскажет о ценах на это развлечение подробнее.

Сколько денег брать для катка на Буковеле?

Актуальные цены на каток опубликованы на официальном сайте курорта и действуют за сеанс продолжительностью 45 минут. Для взрослых стоимость стартует от 200 гривен с собственными коньками в дневное время и возрастает до 500 гривен в вечерний прайм-тайм с прокатом.

Чтобы было проще разобраться – все базовые билеты предусматривают 45 минут пребывания на льду, то есть если нужно дольше, то придется покупать еще один сеанс. Но цена разная в разное время дня и в зависимости от аренды коньков, а они есть двух категорий.

Для детей до 12 лет тариф ниже. Это от 150 гривен за вход с собственными коньками до 300 гривен за сессию с прокатом в самые популярные часы. Отдельные деньги просят за дополнительные услуги, как аренда учебных "мишек" или "пингвинов" – это 200 гривен за сеанс.

Также платные носки или камеры хранения – по 60 гривен. Есть и тренерские занятия – индивидуальный урок обойдется от 680 до 1300 гривен, в зависимости от формата и продолжительности.



Цены на катке в Буковеле / Скриншот с официального сайта курорта

Условно, визит на каток можно спланировать так: дневная сессия с прокатом для взрослого – 400 гривен, для ребенка – 250, плюс "мишка" и носки. В сумме семейный выход одного взрослого с ребенком обойдется примерно в 900 гривен.

На фоне стоимости скипассов это относительно доступное зимнее развлечение. Особенно если совместить его с прогулкой по курорту и горячим напитком вместо полного лыжного дня.

Обратите внимание: как отмечает "РБК-Украина", Буковель считают самым дорогим горнолыжным курортом Украины. Особенно в высокий сезон с 19 по 31 декабря и с 7 января по 16 марта. Поэтому учитывайте это и планируйте путешествия заранее.

