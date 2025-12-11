Сколько стоит покататься на коньках в Буковеле в этом зимнем сезоне
- Цены на катание на коньках в Буковеле варьируются от 200 до 500 гривен для взрослых, в зависимости от типа коньков и времени суток.
- Для детей до 12 лет стоимость меньшая, от 150 до 300 гривен. Также есть дополнительные услуги со своими ценами.
Катание на коньках в Буковеле давно стало отдельной зимней аттракцией, то есть каток курорта работает как самостоятельная развлекательная площадка. Конечно, наряду с лыжами и бордом.
Но не всех интересует скипасс, или только скипасс – ведь скольжение на льду само по себе очень интересно. 24 Канал со ссылкой на bukovel.com расскажет о ценах на это развлечение подробнее.
Сколько денег брать для катка на Буковеле?
Актуальные цены на каток опубликованы на официальном сайте курорта и действуют за сеанс продолжительностью 45 минут. Для взрослых стоимость стартует от 200 гривен с собственными коньками в дневное время и возрастает до 500 гривен в вечерний прайм-тайм с прокатом.
Чтобы было проще разобраться – все базовые билеты предусматривают 45 минут пребывания на льду, то есть если нужно дольше, то придется покупать еще один сеанс. Но цена разная в разное время дня и в зависимости от аренды коньков, а они есть двух категорий.
Для детей до 12 лет тариф ниже. Это от 150 гривен за вход с собственными коньками до 300 гривен за сессию с прокатом в самые популярные часы. Отдельные деньги просят за дополнительные услуги, как аренда учебных "мишек" или "пингвинов" – это 200 гривен за сеанс.
Также платные носки или камеры хранения – по 60 гривен. Есть и тренерские занятия – индивидуальный урок обойдется от 680 до 1300 гривен, в зависимости от формата и продолжительности.
Цены на катке в Буковеле / Скриншот с официального сайта курорта
Условно, визит на каток можно спланировать так: дневная сессия с прокатом для взрослого – 400 гривен, для ребенка – 250, плюс "мишка" и носки. В сумме семейный выход одного взрослого с ребенком обойдется примерно в 900 гривен.
На фоне стоимости скипассов это относительно доступное зимнее развлечение. Особенно если совместить его с прогулкой по курорту и горячим напитком вместо полного лыжного дня.
Обратите внимание: как отмечает "РБК-Украина", Буковель считают самым дорогим горнолыжным курортом Украины. Особенно в высокий сезон с 19 по 31 декабря и с 7 января по 16 марта. Поэтому учитывайте это и планируйте путешествия заранее.
Какие еще зимние магниты Запада Украины стоит посетить прямо сейчас?
Драгобрат на Закарпатье. Это самый высокий горнолыжный курорт Украины с трассами до 1700 метров и длительным снежным сезоном. Благодаря расположению на полонине Свидовец его часто называют "зоной гарантированного снега".
А еще не забывайте о Яремче на Ивано-Франковщине. Зимой здесь особенно популярны прогулки к водопаду Пробий и деревянному ресторану "Гуцульщина", возведенному без единого гвоздя. К слову, зимние туры часто сочетают Яремче как раз с Буковелем.
