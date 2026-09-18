Единственная уцелевшая после наводнения: где в Италии над озером возвышается 700-летняя колокольня

Посреди альпийского озера в Италии возвышается колокольня, возраст которой превышает 700 лет. Вокруг нее вода, а под ее поверхностью сохранились фундаменты бывшего города. А зимой, когда озеро замерзает, к башне можно подойти прямо по льду.

24 Канал рассказывает историю этой необычной башни со ссылкой на материал Atlas Obscura.

Как целый город оказался под водой?

Колокольня Campanile di Curon возвышается над водой как единственная видимая часть старого Курон-Веноста. Когда-то это был небольшой альпийский городок в долине Валь-Веноста, но после Второй мировой войны его судьба изменилась. Поселение снесли, а три расположенных здесь озера (Lago di Resia, Lago di Curon и Lago di San Valentino alla Muta) объединили, создав один большой искусственный водоем.

Вместе с городом под воду ушли и фундаменты его зданий. От бывшего Курон-Веноста над поверхностью осталась лишь колокольня. Ее высота позволила сооружению пережить затопление, поэтому теперь она обозначает место, где когда-то располагался населенный пункт. Сам город после этого отстроили неподалеку, уже на более возвышенном участке долины.

Campanile di Curon / фото Canva

Но на этом история старой башни не закончилась. Колокольне более 700 лет, и со временем она стала важным историческим символом региона. Поэтому сооружение решили сохранить, несмотря на постоянное воздействие воды. В июле 2009 года ее отреставрировали: специалисты устраняли трещины на северной и северо-восточной сторонах, а также восстанавливали старую крышу.

Именно озеро создавало немало проблем для башни. Из-за протечек вода повреждала ее боковые части, поэтому во время реставрации пришлось частично спустить воду из водоема. Это позволило провести необходимые работы и сохранить колокольню, которая осталась над водой после исчезновения старого города.

Как выглядит колокольня / инстаграм haus_oft

Увидеть ее вблизи можно не только с берега. Зимой, когда озеро замерзает, к Campanile di Curon можно подойти прямо по льду. Тогда особенно хорошо видно, насколько необычно сооружение смотрится на фоне водоема, под поверхностью которого до сих пор остаются фундаменты бывшего города.

Где находится колокольня: смотреть на картах