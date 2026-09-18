24 Канал розповідає історію цієї незвичайної вежі з посиланням на матеріал Atlas Obscura.

Як ціле місто опинилося під водою?

Дзвіниця Campanile di Curon височіє над водою як єдина видима частина старого Курон-Веноста. Колись це було невелике альпійське місто в долині Валь-Веноста, але після Другої світової війни його доля змінилася. Поселення знесли, а три розташовані тут озера (Lago di Resia, Lago di Curon та Lago di San Valentino alla Muta) об'єднали, створивши одну велику штучну водойму.

Разом із містом під воду пішли і фундаменти його будівель. Від колишнього Курон-Веноста над поверхнею залишилася лише дзвіниця. Її висота дозволила споруді пережити затоплення, тому тепер вона позначає місце, де колись розташовувалося поселення. Саме місто після цього відбудували неподалік, уже на більш високій ділянці долини.

Campanile di Curon / фото Canva

Але на цьому історія старої вежі не закінчилася. Дзвіниці понад 700 років, і з часом вона стала важливим історичним символом регіону. Через це споруду вирішили зберегти, попри постійний вплив води. У липні 2009 року її відреставрували: фахівці працювали з тріщинами на північному та північно-східному боках, а також відновлювали старий дах.

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Саме озеро створювало чимало проблем для вежі. Через протікання вода пошкоджувала її бічні частини, тому під час реставрації довелося частково спустити водойму. Це дозволило провести необхідні роботи та зберегти дзвіницю, яка залишилася над водою після зникнення старого міста.

Як виглядає дзвіниця / інстаграм haus_oft

Побачити її зблизька можна не лише з берега. Взимку, коли озеро замерзає, до Campanile di Curon можна підійти просто по льоду. Тоді особливо добре видно, наскільки незвично споруда виглядає на тлі водойми, під поверхнею якої досі залишаються фундаменти колишнього міста.

Де розташована дзвіниця: дивитись на картах