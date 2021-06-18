На Буковине зацвело поле пионов: живописные фото и видео

В Черновицкой области расцвели пионы. Цветочное поле высадили на окраине поселка городского типа Глыбокая.

Всего на площади в 0,5 гектара расцвели почти три тысячи кустов. Об этом порталу рассказал владелец фирмы "Флориум" Петр Тоненчук.

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Цветы высадили осенью 2020-го. Следующие два года их будут рассаживать дальше, ведь с каждым годом они будут становиться все красивее.



На Буковине расцвело поле пионов / Фото: molbuk.ua

Это поле высадили не для посетителей. Пионы посадили, чтобы в дальнейшем продавать саженцы, когда кусты разрастутся через 2 – 3 года. Но если люди приехали специально для фотосессии, то позволяем зайти и сфотографироваться, – говорит Петр.

Сейчас, и в течение еще двух недель, здесь будут цвести более 100 сортов пионов разных цветов: белые, красные и розовые.



В поселке Глыбокая, что в Черновицкой области, расцвели пионы / Фото: molbuk.ua

Отмечается, что самый дорогой саженец пиона стоит 5 тысяч гривен.

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Отметим, ранее огромное маковое поле зацвело возле Овидиополя, что в Одесской области. Оно расположено на восточном берегу Днестровского лимана.

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