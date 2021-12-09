Буковель открывает сезон 10 декабря: какие документы нужны туристам

Популярный горнолыжный курорт Буковель откроет зимний сезон 10 декабря. Однако, отмечает пресс-служба, в этом году развлекательные мероприятия не планируются.

Кроме этого, кататься позволят только туристам, выздоровевшим от COVID-19, имеющим сертификат о полной вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

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Что известно о начале сезона на Буковеле

10 декабря у нас заработают большинство подъемников и так откроется зимний сезон. Развлекательные мероприятия мы не планировали из-за карантинных ограничений. Ожидаем, что сезон будет удачным,

– отметила пресс-служба горнолыжного курорта.

Администрация курорта не исключает, что гостям Буковеля будут выдавать специальные наклейки для того, чтобы верифицировать туриста и не проверять каждый раз COVID-сертификат. Их будут выдавать при поселении гостей в отеле. На подъемниках эти наклейки позволят избежать очередей, которые могли бы возникнуть при проверке COVID-документов.

Кататься позволят туристам, имеющим 2 прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

На территории курорта обещают развернуть несколько пунктов тестирования.

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Что начнет работать после 10 декабря:

сейчас на Буковеле работает только обзорный подъемник;

10 декабря на Буковеле заработают детские площадки, Лыжная школа и трассы 1С; 2С; переезд В; 3А; 5А; 5В; переезд D; 12B; 7A; 9A;

11 декабря откроют еще 3 горнолыжные трассы.

В Буковеле отметили, что на декабрь туристы забронировали 90% номеров в гостиницах курорта, в январе – около 100% номеров. Все работники курорта полностью вакцинированы от COVID-19.

Напомним, что ранее открытие зимнего сезона на Буковеле сопровождалось громкими фестивалями, тематическими вечеринками и мастер-классами. В этом году массовые мероприятия будут отменены.