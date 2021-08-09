Горячий период лета: синоптики прогнозируют в Европе жару, как в Сахаре

Метеорологи прогнозируют стремительное и значительное повышение температуры на территории Европы, в частности в Испании и Италии. Они отмечают, что причиной тому является антициклон из Африки.

Жара продлится минимум в течение недели. Температура будет подниматься до отметки в 48 градусов.

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Какой будет погода в Европе

Волна жары из Сахары принесет существенное потепление. Вероятно, это будет самый горячий пик за все лето. Однако синоптики отмечают, что жара будет нарастать постепенно. В ближайшее время на Сицилии ожидается 48 градусов жары, а на Сардинии и юге Италии воздух прогреется до 40 с пометкой "плюс" и выше.

К концу недели жара продержится с незначительными колебаниями. Температура достигнет отметки в 39 градусов по Цельсию. Адская жара начнет отступать уже после 15 августа.

Будет ли такая же жара в Украине

С 9 по 15 августа по прогнозам украинского Гидрометцентра будет облачно с прояснениями, местами возможны ливни с грозами. Однако температура не будет превышать 30 градусов. На западе страны погодные условия будут комфортнее: температурный максимум в 24 – 26 тепла, на востоке – теплее на несколько градусов.