На рост интереса к Бразилии влияют сразу несколько факторов – новые авиарейсы, активность в социальных сетях и выгодный валютный курс, пишет Travel Off Path.

В результате страна все увереннее закрепляется среди самых популярных туристических направлений региона. И это уже заметно не только по количеству путешественников, но и по их расходам на месте.

Почему Бразилия стала туристическим хитом?

Интерес к Бразилии не ограничивается красивыми фото в соцсетях. В 2025 году страна впервые приняла более 9 миллионов иностранных гостей, что примерно на 40% больше, чем годом ранее. Такой скачок показывает, что речь идет не о кратковременном тренде, а об устойчивом росте спроса.

За первый квартал 2026 года иностранные туристы потратили в Бразилии рекордные 3,2 миллиарда долларов. Это также подчеркивает, что страна уверенно укрепляет свои позиции на туристической карте Южной Америки. Более того, по посещаемости она уже превосходит показатели времен ЧМ-2014 и Олимпиады-2016.

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Какие места в Бразилии рекомендуют посетить?

Самым популярным направлением по-прежнему остается Рио-де-Жанейро. Здесь туристы сочетают пляжный отдых с городской энергией, прогулками по зеленым склонам и вечерами на берегу океана. Копакабана и Ипанема, как и раньше, остаются главными символами бразильского отпуска.

Не менее яркой альтернативой является Баия. Столица Сальвадор привлекает колониальной архитектурой, музыкой и афро-бразильской культурой, а остров Бойпеба дарит совсем другой ритм – без машин, с мангровыми зарослями, пляжами и спокойной атмосферой.

Тем, кто ищет природу, стоит обратить внимание на водопады Игуасу. Их каскад насчитывает 275 отдельных водопадов, а смотровые площадки с бразильской стороны позволяют в полной мере оценить масштаб этого места.

К слову! Бразилия привлекает не только известными курортами, но и тем, что легко сочетает пляжи, города, джунгли и исторические кварталы в одном путешествии.

Перед поездкой туристам стоит запомнить несколько правил:

лучше пользоваться надежной сумкой;

внимательно следить за личными вещами;

вечером заказывать такси через мобильные приложения;

взять с собой солнцезащитный крем, так как на курортах он часто стоит дороже.

Такие простые правила помогают чувствовать себя спокойнее во время путешествия и не портить отдых мелкими неприятностями.