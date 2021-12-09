Бразилия откроет границы для туристов без COVID-сертификатов
Источник:IBT
Бразилия не будет требовать у иностранцев сертификатов о вакцинации от COVID-19. Это касается и въезжающих в страну с туристической целью.
Об этом заявил министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога после встречи в офисе президента.
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Бразилия не будет требовать COVID-сертификатов у туристов
Так, по словам Кейрога, "нельзя различать людей на вакцинированных и невакцинированных, чтобы налагать на них ограничения". Он сравнил это требование с "поводком" для животных.
Однако, поскольку точные характеристики варианта Omicron все еще неизвестны, Бразилия потребует 5-дневный карантин от невакцинированных путешественников.
После этого срока туристы, которые получат отрицательный ПЦР-тест, смогут насладиться красотой нашей великой Бразилии.
– заметил министр.
Напомним, к этому моменту единственным требованием к иностранцам был отрицательный ПЦР-тест при въезде в Бразилию.
COVID-19 в Бразилии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 9 декабря 2021 года в Бразилии обнаружен 22 167 781 случай заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 616 298 летальных;
- В то же время 21 399 316 человек поборол болезнь.