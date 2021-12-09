Бразилия откроет границы для туристов без COVID-сертификатов

Бразилия не будет требовать у иностранцев сертификатов о вакцинации от COVID-19. Это касается и въезжающих в страну с туристической целью.

Об этом заявил министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога после встречи в офисе президента.

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Бразилия не будет требовать COVID-сертификатов у туристов

Так, по словам Кейрога, "нельзя различать людей на вакцинированных и невакцинированных, чтобы налагать на них ограничения". Он сравнил это требование с "поводком" для животных.

Однако, поскольку точные характеристики варианта Omicron все еще неизвестны, Бразилия потребует 5-дневный карантин от невакцинированных путешественников.

После этого срока туристы, которые получат отрицательный ПЦР-тест, смогут насладиться красотой нашей великой Бразилии.

– заметил министр.

Напомним, к этому моменту единственным требованием к иностранцам был отрицательный ПЦР-тест при въезде в Бразилию.

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