Про це заявив міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога журналістам після зустрічі в офісі президента.

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Бразилія не вимагатиме COVID-сертифікати у туристів

Так, за словами Кейрога, "не можна розрізняти людей на вакцинованих та невакцинованих, щоб накладати на них обмеження". Він порівняв таку вимогу із "повідцем" для тварин.

Однак, оскільки точні характеристики варіанту Omicron все ще невідомі, Бразилія вимагатиме 5-денний карантин від невакцинованих мандрівників.

Після цього терміну туристи, які отримають негативний ПЛР-тест, зможуть насолодитися красою нашої великої Бразилії,

– зауважив міністр.

Нагадаємо, до цього моменту єдиною вимогою до іноземців був негативний ПЛР-тест при в'їзді до Бразилії.

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