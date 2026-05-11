Не Венгрия: эта страна в Европе стремительно набирает популярность

Европа у туристов ассоциируется с популярными городами, знаменитыми памятниками архитектуры или курортными пляжами летом. Впрочем, есть одно интересное направление, которое способно поразить природой и культурой, не требуя больших затрат на путешествие.

В последнее время в список стран, которые стоит увидеть путешественникам, которые уже были во всех популярных точках Европы, добавляют балканское направление – Боснию и Герцоговину, пишет Travel off Path. Эта страна в последние годы стремительно набирает популярность.

Чем особенна Босния и Герцоговина?

Для большинства туристов Босния и Герцоговина оставалась малоизвестной. Сейчас она уже больше привлекает внимание благодаря природе, культурному разнообразию и доступным ценам.

Здесь нет толп туристов, поэтому можно спокойно открыть для себя новую страну. В некоторых районах здесь можно увидеть православные храмы, католические соборы и османские мечети.

В 2025 году страна приняла почти 2 миллиона туристов, поэтому туризм официально превысил допандемический уровень. Босния и Герцоговина считается довольно спокойной страной для туристов, поэтому поток путешественников растет.

Самым известным городом страны остается Сараево – столица, где переплелись османское наследие, австро-венгерская архитектура и традиционные балканские кварталы.

Туристов здесь привлекают местные базары, исторические улицы и доступные цены. Босния и Герцоговина не входит в ЕС и Шенгенскую зону, поэтому здесь еще не произошло стремительного роста цен, как в других популярных странах региона.

Несмотря на небольшое средиземноморское побережье, страна привлекает природой. Одним из самых известных мест являются водопады Кравица, где летом туристы купаются и отдыхают. Популярностью пользуется национальный парк Уна с реками, водопадами и лесными маршрутами.

Одной из главных жемчужин страны называют Мостар – старинный город с османской архитектурой, каменными домами и знаменитым арочным мостом через реку Неретва.

Здесь туристы любят наведаться в традиционные кафе, в которых подают боснийский кофе в заведениях с османскими элементами интерьера.

Что мешает Боснии и Герцоговине стать еще доступнее?

Как пишет Sarajevo Times, несмотря на рост туризма, страна все еще имеет проблемы с транспортной доступностью. Многие путешественники вынуждены лететь в соседние страны, в частности в хорватский Дубровник, а уже оттуда добираться автобусом в Боснию.

Крупнейший международный аэропорт расположен в Сараево и обслуживает 39 направлений в высокий сезон. Есть также аэропорт в Мостаре, но выбор рейсов там еще меньше.

Эксперты туристической отрасли считают, что улучшенное авиасообщение могут сделать страну еще популярнее среди туристов.

