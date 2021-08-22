Стынет кровь: на борту круизного лайнера установили американские горки - потрясающее видео

На борту круизного корабля Carnival в Великобритании установили американские горки. Это первый аттракцион на судне. Визуализация этого развлечения захватывает и поражает одновременно.

На сайте компании это развлечение рекламируют как возможность увидеть 360-градусный вид на небо и море вокруг них. Но предупреждают, что ехать на полный желудок не стоит.

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Аттракцион на лайнере

Эти американские горки называются "Болт". Их высота достигает 60 метров над уровнем моря, а скорость может достигать почти 60 километров в час! Но ее можно регулировать, для тех кто боится - можно выбрать медленный темп.



Адреналиновый аттракцион на лайнере​ / Фото The Daily Mail

Стоимость этого развлечения составляет 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,36 миллиарда долларов). Ее построила Мюнхенская компания Maurer Rides. На этом аттракционе есть возможность двум гонщикам присоединиться к автомобилю, подобного мотоцикла, и мчаться друг с другом.



Развлечения на лайнере Carnival / Фото The Daily Mail

После развлечения, как во всех парках развлечений, участники могут пересмотреть фото из самых горячих точек происшествия, рассмотреть свои лица и приобрести снимки на память.

Американские горки на борту круизного лайнера: видео