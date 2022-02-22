Боровец – один из самых популярных горнолыжных курортов Болгарии: 10 пейзажных фото склонов
Источник:Bored Panda
Последний месяц зимы подходит к концу, но еще не поздно отправиться покататься на лыжах и сноуборде. В мире немало отличных горнолыжных курортов, одним из таких является Боровец в Болгарии.
Туристы выбирают его из-за потрясающих горнолыжных склонов, которые идеально сочетаются с прекрасными видами.
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Горнолыжный курорт Боровец: коротко
Это первый горнолыжный курорт Болгарии, основанный еще в 19 веке, в 1896 году. Место было создано для отдыха и охоты болгарских царей и знати. Теперь же локация превратилась в современный зимний курорт.
Боровец раскинулся на северных склонах Рыльских гор среди вековых сосновых лесов, у подножия горы Мусала, которая является самым высоким пиком на Балканах – 2 925 метров. Сам курорт расположен на высоте 1 300 метров над уровнем моря.Обратите внимание! Сезон катания начинается с начала декабря и заканчивается в апреле. Температура в эти месяцы достигает 6 градусов Цельсия.
Горнолыжный курорт Боровец разделен на три зоны: Маркуджик, Ястребец и Ситняково-Мартынова Бараки.
Общая протяженность трасс курорта 50 километров, а максимальный перепад высот – 1 209 метров. Также в городе есть два лыжных трамплина, которые достигают 50 и 75 метров. Кроме того, Боровец является единственным курортом в Болгарии, где предлагают занятия беговыми лыжами.
Как выглядит курорт
#1
Один из склонов Боровца / Фото Lazy Panda
#2
Горнолыжный курорт Боровец / Фото Lazy Panda
#3
Живописная природа Боровца / Фото Lazy Panda
#4
Ночное освещение трасс курорта / Фото Lazy Panda
#5
Идеально вычищенные трассы, которые готовятся к приему туристов с утра / Фото Lazy Panda
#6
На курорте Боровец для туристов представлено множество услуг / Фото Lazy Panda
#7
Склоны курорта / Фото Lazy Panda
#8
Заснеженный Боровец / Фото Lazy Panda
#9
Живописные пейзажи старинного курорта Болгарии – Боровца / Фото Lazy Panda
#10
Горнолыжные трассы курорта / Фото Lazy Panda