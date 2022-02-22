Боровец – один из самых популярных горнолыжных курортов Болгарии: 10 пейзажных фото склонов

Последний месяц зимы подходит к концу, но еще не поздно отправиться покататься на лыжах и сноуборде. В мире немало отличных горнолыжных курортов, одним из таких является Боровец в Болгарии.

Туристы выбирают его из-за потрясающих горнолыжных склонов, которые идеально сочетаются с прекрасными видами.

Читайте также 5 причин посетить Финляндию – самую счастливую страну в мире

Горнолыжный курорт Боровец: коротко

Это первый горнолыжный курорт Болгарии, основанный еще в 19 веке, в 1896 году. Место было создано для отдыха и охоты болгарских царей и знати. Теперь же локация превратилась в современный зимний курорт.

Боровец раскинулся на северных склонах Рыльских гор среди вековых сосновых лесов, у подножия горы Мусала, которая является самым высоким пиком на Балканах – 2 925 метров. Сам курорт расположен на высоте 1 300 метров над уровнем моря.

Сезон катания начинается с начала декабря и заканчивается в апреле. Температура в эти месяцы достигает 6 градусов Цельсия.

Горнолыжный курорт Боровец разделен на три зоны: Маркуджик, Ястребец и Ситняково-Мартынова Бараки.

Общая протяженность трасс курорта 50 километров, а максимальный перепад высот – 1 209 метров. Также в городе есть два лыжных трамплина, которые достигают 50 и 75 метров. Кроме того, Боровец является единственным курортом в Болгарии, где предлагают занятия беговыми лыжами.

Как выглядит курорт

#1



Один из склонов Боровца​ / Фото Lazy Panda

#2



Горнолыжный курорт Боровец / Фото Lazy Panda

#3



Живописная природа Боровца / Фото Lazy Panda

#4



Ночное освещение трасс курорта / Фото Lazy Panda

#5



Идеально вычищенные трассы, которые готовятся к приему туристов с утра​ / Фото Lazy Panda

#6



На курорте Боровец для туристов представлено множество услуг​ / Фото Lazy Panda

#7



Склоны курорта​ / Фото Lazy Panda

#8



Заснеженный Боровец / Фото Lazy Panda

#9



Живописные пейзажи старинного курорта Болгарии – Боровца​ / Фото Lazy Panda

#10



Горнолыжные трассы курорта / Фото Lazy Panda