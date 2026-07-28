24 Канал собрал практические советы по путешествию Кенией от украинца Виктора Нобиуза, почти два года живущего в Найроби вместе с женой и сыном, а также директора туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Натальи Якименко.

Лучшее время посетить Кению

Самый комфортный сезон для отдыха в Кении длится со второй половины декабря до конца февраля, а также в июле и августе.

В настоящее время температура воздуха на побережье часто составляет около +30 градусов, вода в Индийском океане прогревается до +25 градусов. Дожди возможны, однако обычно они кратковременны и не мешают пляжному отдыху или экскурсиям.

Кения – это направление, сочетающее пляжный отдых с приключениями. Если правильно выбрать сезон и маршрут, можно комфортно соединить несколько дней на океане с сафари, не тратя всю поездку на переезды,

– отмечает Наталья Якименко.

Виктор Нобиуз считает, что не следует автоматически отказываться от так называемого "зеленого" сезона. В марте – мае и ноябре в стране больше осадков, но цены ниже, а туристов в парках гораздо меньше.

По его мнению, "зеленый" сезон имеет свои преимущества: свежий воздух, насыщенные цвета природы, мягкий свет для фотографий и возможность увидеть молодняк животных. Для путешественников, которые не боятся коротких дождей, это может быть более интересной альтернативой переполненному "сухому" сезону.

Обратите внимание! Следует учесть, что в не сезон могут возникать определенные неудобства. Например, на пляжах Ватама может быть много водорослей, которые не убирают (в отличие от высокого сезона), а во время сафари джипы могут погружаться во влажную почву после продолжительных дождей.

На сафари не стоит гнаться только за "большой пятеркой"

Сафари остается главной причиной, по которой туристы едут в Кению. Однако классический подход – увидеть через несколько дней льва, слона, буйвола, леопарда и носорога – не всегда дает лучшие впечатления.

Когда все путешествие превращается в погоню за "большой пятеркой", туристы часто пропускают интересное поведение других животных, потому что "не поставили галочку" напротив носорога или леопарда. Сафари следует воспринимать не как список, а как возможность наблюдать за природой.

Кения входит в топ стран мира по количеству видов птиц (более 1000), но это почти всегда полностью игнорируется маркетингом в пользу млекопитающих,

– объясняет Виктор Нобиуз.

Ближайшим к побережью большим парком является Восточный Цаво. Здесь можно увидеть слонов, жирафов, зебр, газелей, буйволов и львов. Этот вариант особенно удобен для тех, кто хочет соединить сафари с отдыхом в Момбасе, Диане, Малинди или Ватаме.

Для отдельного экскурсионного маршрута по стране выбор значительно шире.



Во время сафари можно увидеть слона / Фото предоставлено туристическим агентством "Полечу, куда хочу!"

Куда поехать на сафари в Кении?

Масаи-Мара

Масаи-Мара – один из самых известных заповедников Африки. Именно сюда туристы едут ради Великой миграции животных между Кенией и Танзанией. Однако в пик сезона, особенно с июля по сентябрь, парк может быть переполнен.

Переправа животных через реку может быть зрелищной, но она непредсказуема. Иногда вокруг одного места собираются десятки джипов, и вместо ощущения дикой природы турист получает очередь из машин,

– рассказывает Виктор.

Альтернативой могут стать частные природоохранные территории – conservancies – вокруг Мары, в частности, Mara North и Naboisho. Здесь обычно ограничивают количество автомобилей у животных, а также позволяют ночные и пешие сафари, часто запрещенные в государственных национальных парках.

Такие территории работают в партнерстве с местными общинами и владельцами земель. Отдых у них часто стоит дороже, однако дает больше приватности и более спокойный контакт с природой.

Амбосели

Амбосели известен большими стадами слонов и видами на Килиманджаро. Именно здесь производят знаменитые фотографии животных на фоне заснеженной вершины.

Однако гора не всегда хорошо просматривается через облака, а количество туристических автомобилей в популярные дни может быть значительным. Поэтому строить все путешествие только вокруг одного кадра не стоит.

Лайкипия и север Кении

Регион Лайкипия, расположенный севернее Найроби, остается менее очевидным, но очень интересным направлением. Здесь работает много частных conservancies, где можно увидеть редкие виды животных: умирающего белого носорога, ориксов, редкие виды жирафов (в том числе сетчатую), редкие виды зебр (греви), антилоп – это так называемая "специальная пятерка". В этом же регионе много природных горячих источников.

Отели представлены в разных ценовых категориях – от относительно доступных лоджий до частных резиденций премиального уровня. Часть территорий имеет свои взлетно-посадочные полосы, поэтому сюда можно добраться небольшим самолетом из аэропорта Уилсон в Найроби.

Еще одно интересное направление на севере – Самбуру. Здесь другая экосистема, меньше машин и видов животных, которых почти нет в южной части страны.

Носороги в Кении / Фото Виктора Нобиуза

Озеро Найваша

Приблизительно в двух часах езды от Найроби расположено озеро Найваша – одно из самых удобных направлений для короткой поездки из столицы.

На Crescent Island жирафы, зебры, антилопы и газели свободно гуляют по территории, а посетители могут передвигаться пешком рядом с ними. Это отличается от большинства классических сафари, где туристы почти все время остаются в автомобиле.

На самом озере живут бегемоты, поэтому прогулки на лодке проводят только с местными гидами и с соблюдением безопасной дистанции.

Поблизости находится озеро Накуру и одноименный национальный парк. На озере живет много розовых фламинго, а в парке есть разнообразие животных и почти вся "большая пятерка". Некоторые отели, такие как Sopa Lodge Nakuru, расположены непосредственно на территории парка, поэтому наблюдать за животными можно уже по дороге к лоджу.



Сафари в Кении / Фото предоставлено туристическим агентством "Полечу, куда хочу!"

Стоит ли бронировать знаменитый Giraffe Manor?

Giraffe Manor – одна из самых известных гостиниц Кении. Жирафы подходят к его окнам и заглядывают в зал во время завтрака. Бронировать проживание часто нужно задолго до поездки, а цены остаются одними из самых высоких в Найроби.

Я бы не советовала строить все путешествие вокруг одной гостиницы. Giraffe Manor может стать приятной частью маршрута, если позволяют бюджет и наличие мест, но в Кении есть много других способов увидеть жирафов рядом и гораздо больше уникальных впечатлений,

– сказала Наталья Якименко.

Виктор Нобиуз отметил, что увидеть и покормить тех же жирафов можно всего за 10 долларов в Giraffe Centre, который расположен совсем рядом с гостиницей.

Стоит ли оставаться в Найробе?

Многие туристы воспринимают Найроби только как транзитный пункт перед сафари. Однако столице следует посвятить хотя бы один – два дня. В городе развивается современное искусство, работают галереи, рестораны с африканской и международной кухней, национальный музей и локальные дизайн-пространства.

Отдельная особенность – Nairobi National Park, расположенный фактически в черте города. Здесь можно увидеть носорогов и других животных на фоне небоскребов.

Для туристов Найроби также является удобной базой для поездок в Giraffe Centre, музей Карен Бликсен, озеро Найваша и регион Лайкипия.

Какой курорт Кении выбрать?

Самые известные пляжные направления Кении – Момбаса, Диани, Малинди, Ватама и остров Ламу. В то же время туристам следует понимать, что Кения – не Турция или Египет. Здесь меньше отелей с большими аквапарками, детскими клубами и круглосуточной анимацией.

Поэтому страна лучше подойдет:

паром;

активным путешественникам;

компаниям друзей;

туристам, желающим соединить океан с сафари и экскурсиями.

Семьям с маленькими детьми можно ехать в Кению, но при выборе отеля нужно внимательно проверять инфраструктуру, питание, расстояние до больницы и продолжительность трансферов.

Диане

Диани – один из самых популярных пляжных курортов страны. Здесь есть широкий песчаный пляж, большой выбор отелей и водных активностей.

В то же время, побережье восточной Африки зависит от приливов, отливов и сезонных течений. В определенные периоды на пляж может прибивать водоросли, поэтому пейзаж не всегда отвечает идеальным фотографиям.

Для путешествия в Диане удобнее рассматривать прямой перелет из Найроби в аэропорт Укунда. Это позволяет не тратить около полутора часов на дорогу из Момбасы, хотя билеты могут быть дороже.



Один из пляжей в Кении / Фото предоставлено туристическим агентством "Полечу, куда хочу!"

Малинди и Ватаму

Малинди и Ватаму расположены к северу от Момбасы. Ватаму известен морским национальным парком, коралловыми рифами и возможностями для дайвинга, снорклинга и кайтсерфинга.

Диани и Ватаму активно развиваются как направления для кайтсерфинга, но оптимальные условия зависят от сезона и силы ветра.

Ламу

Ламу – совсем другая Кения. Это старинный суахилийский город-остров с арабской архитектурой, узкими улицами и медленным ритмом жизни. Исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автомобилей здесь почти нет, а традиционным транспортом остаются лодки и ослы. На острове можно соединить пляжный отдых с прогулками по старому городу и морским экскурсиям.

В зависимости от сезона и погодных условий местные операторы организуют наблюдение за дельфинами и китовыми акулами. При этом ответственный тур должен предусматривать дистанцию животных и не гарантировать контакт с ними.

Озеро Туркана: маршрут для опытных путешественников

Озеро Туркана на севере страны известно вулканическими ландшафтами, археологическими находками и культурой местных сообществ. Регион часто называют частью "колыбели человечества" из-за находок древних представителей рода Homo.

Туристов здесь гораздо меньше, чем в Масаи-Мара или Амбоселе. Здесь добывают золото и драгоценные камни. А это всегда повышенный риск, поэтому следует брать с собой охрану.

Живописный закат на берегу океана / Фото Виктора Нобиуза

Что обязательно отведать в Кении?

Кенийская кухня объединяет африканские, арабские и индийские традиции. На побережье следует обратить внимание на свежие морепродукты: креветки, лобстеры, осьминоги, рыбу на гриле.

Среди традиционных блюд:

угли – каша из кукурузной муки;

самоса – жареное тесто с овощной или мясной начинкой;

чапати – тонкие лепешки, похожие на блины.

В Кении также круглогодично продают свежие фрукты. В зависимости от сезона можно отведать манго, папайю, бананы, ананасы, маракую и арбузы.



Свежие фрукты в Кении круглогодично / Фото предоставлено туристическим агентством "Полечу, куда хочу!"

Что нужно знать перед поездкой в Кению?

Украинцам необходимо заранее оформить электронное разрешение на въезд в Кению – eTA . Заявку подают онлайн перед путешествием. Условия, список документов и размер сбора следует проверять непосредственно перед оформлением, поскольку правила могут изменяться.

Что касается вакцинации и профилактики малярии, необходимо заранее проконсультироваться с семейным врачом или специалистом по медицине путешествий. Рекомендации зависят от маршрута, продолжительности пребывания, сезона и стран транзита.

В Найроби и других крупных городах работают сервисы такси, в том числе Uber. В то же время туристам следует иметь несколько способов оплаты: банковскую карту, наличные деньги и, по возможности, доступ к местной системе мобильных платежей M-Pesa. По опыту Виктора Нобиуза, отдельные карты могут не проходить в приложениях, поэтому полагаться только на один способ оплаты рискованно.

Менять большую сумму денег в аэропорту обычно невыгодно. У Найроби есть банки и обменные пункты с лучшим курсом. При этом доллары должны быть нового образца, без надписей, штампов, пятен или повреждений: старые или обозначенные купюры могут не принять или обменять по менее выгодному курсу.