Больше свободы для вакцинированных: в Греции отменят часть COVID-ограничений

Власти Греции приняли решение отменить некоторые ограничения для жителей, а также вакцинированных туристов. Нововведение будет действовать в пробном режиме – две недели.

Речь идет о снятии некоторых карантинных ограничений в регионах, где количество заболеваний было высоким. Однако это касается только привитых от коронавируса.

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В Греции отменят часть COVID-ограничений для вакцинированных

Смягчающие меры начнут действовать уже с 9 октября.

К тем регионам, где будет отменены ограничения, принадлежат Салоники, Халкидики, Килкис и Лариса.

Так, с завтрашнего дня вакцинированные жители и туристы снова смогут посещать кафе, рестораны, бары и другие заведения, участвовать в мероприятиях и находиться в помещениях без масок. Также в этих регионах отменят комендантский час с 1:00 до 6:00.

Философия не заключается в том, что одни люди имеют преимущество перед другими. Меры насчет невакцинированных адекватны. Те, кто привиты, могут иметь больше свободы,

– заявил министр здравоохранения Греции Танасис Плеврис.

Сотрудники МЗ Греции отметили, что такое решение объясняется стремлением показать, насколько полезна и необходима вакцинация как для жителей страны, так и для туристов.

Отмечается, что сейчас в Греции достаточно низкий процент вакцинации – две дозы получили только 57% жителей.

Условия въезда в Грецию

Пакетные туры в Грецию стоят от 14 000 – 15 000 гривен с человека. Если есть желание сэкономить, то можно попробовать организовать отдых самостоятельно. Тем более в греческие города летают хорошо знакомы SkyUp, МАУ, Wizz Air, Ryanair, а также Aegean Airline и Turkish Airlines.

Путешественники, которые хотят попасть на территорию страны, должны показать один из документов:

COVID-сертификат (Греция признает все вакцины, которые используют в Украине);

документ, подтверждающий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не ранее чем за 72 часа до приезда. Это требование действует и для внутреннего перемещения между островами на пароме или самолете;

экспресс-тест на определение антигена, сделан не ранее чем за 48 часов до приезда;

за 24 часа до пересечения границы путешественники должны заполнить специальную форму PLF (бланк локации пассажира).