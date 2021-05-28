Болгария обновила условия въезда для украинских туристов: что изменилось

Болгария обновила требования к въезду для граждан Украины. Нововведения будут действовать с 1 июня до 31 июля 2021 года.

Теперь на границе туристы обязаны предъявить один из трех документов. В частности, тест на COVID-19, сертификат вакцинации или справка, подтверждающая, что личность переболела.

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Согласно решению Министерства здравоохранения Республики Болгария, с 1 июня до 31 июля украинцам разрешено въезжать при наличии одного из следующих документов:

Сертификат вакцинации

Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончания 14-дневного срока со дня введения последней дозы вакцины.

В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с загранпаспортом гражданина Украины, дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины, название производителя, страна, в которой выдано регистрационное удостоверение, и название компетентного органа, что его выдал.

Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Он должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы. Также можно предъявить отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну.

В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с загранпаспортом гражданина Украины, сведения о лаборатории, дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод и отрицательный результат.

Положительный ПЦР-тест на COVID-19

При въезде в Болгарию туристы должны предъявить документ, показывающий положительный результат ПЦР-тестирование или быстрого антигенного теста для лиц, переболевших COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования.

В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с загранпаспортом гражданина Украины, сведения о лаборатории, дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод и положительный результат.

Лицам, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, не является необходимым предоставление документов о прививках, отрицательный ПЦР-тест или положительный тест на антитела – суммируется в сообщении.

Детям до 5 лет разрешено въезжать без предоставления этих документов.

По данным Worldometer , по состоянию на 28 мая 2021 года в Болгарии обнаружено 417 819 случаев заражения коронавирусом, из них 17 637 летальных.

Отметим, Европейский Союз готовится открыть границы, что почти год были под замком. Еврокомиссия хочет восстановить туристический поток, который является крайне важным для многих государств-членов.