Братья-близнецы Ата и Хамис аль-Сайрафи впервые приобрели свой безмоторный самолет в 1999 году за 100 тысяч долларов в Израиле. Сейчас им по 60 лет, и они, кажется, готовы дать этому двукрылых новый взлет.

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Как самолет оказался в Палестине

Свою самую покупку брать совершили 22 года назад – купили уже списан старый безмоторный Boeing 707 в Израиле. Затем их пришлось потратить 13 часов на то, чтобы перевезти свой долгожданный лайнер в Палестину. Аэропорта на палестинских территориях не было и нет до сих пор, поэтому "прилет" самолета аль-Сайрафи привлек большое внимание.

Внутри кабины старого самолета сиденья и старые стеклопакеты демонтировали. Братья перекрасили фюзеляж в белый цвет, заменили пол на деревянный ламинат и планируют вскоре установить новые столы.

Близнецы хотят начать с предоставления быстрого питания и кальянов. Они планируют назвать свою столовую на авиационную тематику "рестораном и кофейней палестино-иорданских авиакомпаний" Аль-Сайрафи Наблус".

Почему на реализацию потратили 22 года

Братья аль-Сайрафи надеялись запустить ресторан с самолета в 2000 году.

События на палестинских территориях в то время препятствовали завершению нашего проекту, и мы думали возродить его два года назад, но распространение коронавируса также помешало нам это сделать,

– сказал Хамис.

После основания проекту прошла почти четверть века, поэтому брать надеются, что он наконец начнется. Хамис также добавил, что наличие самолета на палестинских территориях - это довольно странно, потому это будет иметь успех.

Как братья реализовывали мечту: видео