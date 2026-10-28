Эта европейская страна идеально подходит для бюджетного отпуска: можно уложиться в 100 евро в день

Словения может стать хорошим выбором для тех, кто хочет открыть для себя Европу без больших затрат. В стране есть немало вариантов бюджетного проживания, недорогих блюд и развлечений, за которые не придется переплачивать.

О том, как организовать бюджетное путешествие по Словении, рассказали Марк Бейкер и Алекс Кревар в материале туристического издания Lonely Planet.

Когда лучше всего ехать в Словению, чтобы сэкономить?

Основной туристический сезон в Словении длится с июня по сентябрь. Однако для тех, кто хочет избежать высоких цен и большого количества отдыхающих, есть альтернативный вариант – межсезонье. Лучше всего планировать поездку на период с конца апреля по июнь или с конца сентября до конца октября. Туристов меньше, а цены, особенно на проживание, обычно ниже, чем в разгар сезона.

Сколько стоит отдых в Словении?

Бюджет зависит от количества путешественников, выбранного жилья, питания и развлечений. По оценкам Lonely Planet, самостоятельный турист может тратить примерно 100 евро в день. Такой бюджет предполагает проживание в хостеле, самостоятельное приготовление еды, за исключением обеда в ресторане, передвижение на общественном транспорте и посещение 1 – 2 достопримечательностей ежедневно. Ориентировочные ежедневные расходы составляют:

один турист 100 – 150 евро;

пара 250 – 300 евро;

семья из 4 человек 450 – 600 евро.

Если вы планируете экскурсии с гидом или активные развлечения, например рафтинг или каньонинг в долине реки Соча, стоит дополнительно предусмотреть от 50 до 150 евро на каждую активность. Но повседневные расходы в стране остаются относительно умеренными.

Где остановиться и чем заняться, чтобы не переплачивать?

Для бюджетного отдыха в Словении есть хостелы, кемпинги, горные приюты и небольшие гостевые дома. В Любляне можно остановиться в хостеле AdHoc у реки Любляницы. Здесь есть общие комнаты и отдельные двухместные номера.

Еще один вариант – кемпинг Pivka Jama, расположенный в 4 километрах от пещеры Постойна. На его территории оборудованы места для палаток, бунгало, бассейн и ресторан. Кемпинг работает с апреля по октябрь.

Любителям горных походов стоит обратить внимание на приюты: Словенская альпийская ассоциация содержит около 180 таких заведений по всей стране. Они предлагают базовые условия для ночлега и питания, но расположены рядом с горными тропами и маршрутами для пеших и велосипедных путешествий.

Как выглядят приюты для туристов в Словении / фото Hour.away.com

Среди других вариантов – гостевой дом Penzion Pod Lipo в Любляне, где есть десять просторных номеров, а также Ribno Alpine Resort у озера Блед, который располагает развитой инфраструктурой для велосипедистов.

Тем, кто готов потратить больше на комфорт, стоит обратить внимание на Hotel Bohinj или Hotel Marina в городе Изола. Последний расположен в центре города, имеет 52 номера и ресторан с морепродуктами.

Какие развлечения доступны бесплатно?

Одно из главных преимуществ Словении для бюджетных путешественников – это сеть бесплатных пешеходных и велосипедных маршрутов. Одни тропы ведут к горным вершинам, другие пролегают по долинам и вдоль водоемов, позволяя исследовать страну без затрат на экскурсии.

В Словении развита сеть бесплатных пешеходных и велосипедных маршрутов / фото Canva

В Любляне туристам стоит посетить городской замок. Добраться туда на фуникулере стоит 3,30 евро в одну сторону или 6 евро туда и обратно. Также можно подняться пешком по специальной тропе примерно за 20 минут – это бесплатно, а по дороге открываются виды на город.

Чтобы больше узнать о местной истории и культуре, стоит обратиться в туристические информационные центры. Там можно поинтересоваться бесплатными или льготными пешеходными экскурсиями. Обычно они предполагают чаевые гидам, но позволяют лучше познакомиться с местностью и получить советы по экономии.

Сократить расходы помогут и скидки на билеты. Большинство музеев и достопримечательностей предлагают льготные цены для студентов и людей в возрасте от 65 лет. Во многих местах также действуют семейные тарифы.

Для посещения столицы можно приобрести Ljubljana Card. Она включает бесплатный вход во многие музеи, неограниченные поездки на городских автобусах, бесплатный фуникулер до замка и автобусный трансфер до аэропорта Любляны. Карту продают в туристических информационных центрах, также ее можно скачать на телефон.

Как сэкономить на питании и транспорте?

Вместо ресторанов на каждый прием пищи Lonely Planet советует выбирать уличную еду, местные рынки и пикники. Среди популярных вариантов – бурек с мясной или сырной начинкой и карниольские колбаски, которые подают с горчицей и хлебом. В Любляне можно посетить центральный рынок недалеко от Тримостовия. Там продают свежее мясо, сыры, хлеб, фрукты и овощи, из которых легко устроить пикник.

С марта по ноябрь каждую пятницу после обеда рядом с рынком также проходит гастрономическое мероприятие Odprta kuhna. Рестораны устанавливают свои торговые точки и предлагают популярные блюда по более низким ценам.

Если хочется полноценно пообедать в ресторане, стоит обратить внимание на комплексные предложения. Во многих заведениях обед из нескольких блюд по фиксированной цене обходится дешевле, чем ужин. Узнать о специальных предложениях можно из меню на досках возле заведений или у официанта.

Также для передвижения по стране не обязательно арендовать автомобиль. Автобусное и железнодорожное сообщение в Словении хорошо развито и надежно. Если заранее спланировать маршрут, можно сэкономить на топливе, парковке и платных дорогах.

Например, поездка на автобусе из Любляны до озера Блед стоит примерно 6 – 12 евро в одну сторону. До побережья также можно добраться на общественном транспорте, а поезда позволяют пересечь страну за несколько часов.

Где находится Словения: смотреть на картах