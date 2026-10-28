Ця країна Європи ідеально підходить для бюджетної відпустки: можна вкластися у 100 євро на день

Про те, як організувати бюджетну мандрівку Словенією, розповіли Марк Бейкер та Алекс Кревар у матеріалі туристичного видання Lonely Planet.

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Коли найкраще їхати до Словенії, щоб заощадити?

Основний туристичний сезон у Словенії триває з червня до вересня. Однак для тих, хто хоче уникнути високих цін і великої кількості відпочивальників, є альтернативний варіант – і це міжсезоння. Найкраще планувати подорож на період із кінця квітня до червня або з кінця вересня до кінця жовтня. Туристів менше, а ціни, особливо на проживання, зазвичай нижчі, ніж у розпал сезону.

Скільки коштує відпочинок у Словенії?

Бюджет залежить від кількості мандрівників, обраного житла, харчування та розваг. За оцінками Lonely Planet, самостійний турист може витрачати приблизно 100 євро на день. Такий бюджет передбачає проживання в хостелі, самостійне приготування їжі, окрім обіду в ресторані, пересування громадським транспортом і відвідування 1 – 2 пам'яток щодня. Орієнтовні щоденні витрати становлять:

один турист 100 – 150 євро;

пара 250 – 300 євро;

сім'я з 4 осіб 450 – 600 євро.

Якщо плануєте екскурсії з гідом або активні розваги, наприклад рафтинг чи каньйонінг у долині річки Соча, варто додатково передбачити від 50 до 150 євро за кожну активність. Але повсякденні витрати в країні залишаються відносно помірними.

Де зупинитися та чим зайнятися, щоб не переплачувати?

Для бюджетного відпочинку в Словенії є хостели, кемпінги, гірські притулки та невеликі гостьові будинки. У Любляні можна зупинитися в хостелі AdHoc біля річки Любляниці. Тут є спільні кімнати та окремі двомісні номери. Ще один варіант – це кемпінг Pivka Jama, розташований за 4 кілометри від печери Постойна. На його території облаштовані місця для наметів, бунгало, басейн і ресторан. Кемпінг працює з квітня до жовтня.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Любителям гірських походів варто звернути увагу на притулки: Словенська альпійська асоціація утримує приблизно 180 таких закладів по всій країні. Вони пропонують базові умови для ночівлі та харчування, але розташовані біля гірських стежок і маршрутів для піших та велосипедних мандрівок.

Як виглядають притулки у Словенії для туристів / фото Hour.away.com

Серед інших варіантів є гостьовий будинок Penzion Pod Lipo в Любляні, де є десять просторих номерів, а також Ribno Alpine Resort біля озера Блед, який має розвинену інфраструктуру для велосипедистів.

Тим, хто готовий витратити більше на комфорт, варто звернути увагу на Hotel Bohinj або Hotel Marina в місті Ізола. Останній розташований у центрі міста, має 52 номери та ресторан із морепродуктами.

Які розваги доступні безкоштовно?

Одна з головних переваг Словенії для бюджетних мандрівників – це мережа безкоштовних пішохідних і велосипедних маршрутів. Одні стежки ведуть до гірських вершин, інші пролягають долинами та вздовж водойм, даючи змогу досліджувати країну без витрат на екскурсії.

У Словенії поширена мережа безкоштовних пішохідних і велосипедних маршрутів / фото Canva

У Любляні туристам варто відвідати міський замок. Дістатися туди фунікулером коштує 3,30 євро в один бік або 6 євро туди і назад. Також можна піднятися пішки спеціальною стежкою приблизно за 20 хвилин – це безкоштовно, а дорогою відкриваються краєвиди міста.

Щоб більше дізнатися про місцеву історію та культуру, варто звернутися до туристичних інформаційних центрів. Там можна поцікавитися безкоштовними або пільговими пішохідними екскурсіями. Зазвичай вони передбачають чайові гідам, але дають змогу краще познайомитися з місцевістю та отримати поради щодо економії.

Скоротити витрати допоможуть і знижки на квитки. Більшість музеїв та пам'яток пропонують пільгові ціни для студентів і людей віком від 65 років. У багатьох місцях також є сімейні тарифи. Для відвідування столиці можна придбати Ljubljana Card. Вона передбачає безкоштовний вхід до багатьох музеїв, необмежені поїздки міськими автобусами, безкоштовний фунікулер до замку та автобусний трансфер до аеропорту Любляни. Картку продають у туристичних інформаційних центрах, також її можна завантажити на телефон.

Як заощадити на харчуванні та транспорті?

Замість ресторанів на кожен прийом їжі Lonely Planet радить обирати вуличну їжу, місцеві ринки та пікніки. Серед популярних варіантів – бурек із м'ясною або сирною начинкою та карніольські ковбаски, які подають із гірчицею і хлібом. У Любляні можна відвідати центральний ринок неподалік від Тримостов'я. Там продають свіжі м'ясо, сири, хліб, фрукти та овочі, з яких легко організувати пікнік.

З березня до листопада щоп'ятниці після обіду поблизу ринку також проходить гастрономічний захід Odprta kuhna. Ресторани встановлюють свої торгові точки і пропонують популярні страви за нижчими цінами.

Якщо хочеться повноцінно пообідати в ресторані, варто звернути увагу на комплексні пропозиції. У багатьох закладах обід із кількох страв за фіксованою ціною коштує дешевше, ніж вечеря. Дізнатися про спеціальні пропозиції можна з меню на дошках біля закладів або в офіціанта.

Також для пересування країною необов'язково орендувати автомобіль. Автобусне та залізничне сполучення в Словенії добре розвинене та надійне. Якщо заздалегідь спланувати маршрут, можна заощадити на пальному, паркуванні та платних дорогах. Наприклад, автобусна поїздка з Любляни до озера Блед коштує приблизно 6 – 12 євро в один бік. До узбережжя також можна дістатися громадським транспортом, а потяги дають змогу перетнути країну за кілька годин.

Де розташована Словенія: дивитись на картах