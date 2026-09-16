Сейчас самое подходящее время: турагент посоветовала 5 недорогих направлений для отдыха на море

Хотя в Украине погода уже совсем не летняя, туристы могут смело планировать отпуск на море за границей. Сейчас в Европе длится бархатный сезон, который предлагает идеальные условия для купания и длительных экскурсий.

В Европе в сентябре еще есть немало курортов, где можно позагорать на пляже и искупаться в море. Что особенно приятно – цены на отдых снижаются. Туристический агент @glamour_travell рассказала о 5 самых доступных морских направлениях в сентябре.

Куда выгодно поехать на море в сентябре?

Турция – это самое популярное направление в сентябре. Здесь длится бархатный сезон с теплым, но не палящим солнцем, а море по-прежнему такое же теплое, как летом. Во второй половине сентября цены снижаются и становятся особенно привлекательными.

Греция в сентябре наконец становится более доступной по ценам, чем летом. Кроме того, уменьшается и количество туристов в популярных местах, поэтому сам отпуск осенью будет более комфортным, чем летом.

Испания, а особенно Майорка, в сентябре наконец-то снижает цены. По словам турагента, сейчас есть туры от 80 тысяч гривен на двоих с вылетом из Польши. Летом цены на Майорке значительно выше, ведь этот курорт в основном ориентирован на туристов из Европы.

Пляж на острове Майорка в Испании / Фото Depositphotos

Египет – здесь все понятно. В целом Египет является самым доступным теплым направлением для украинских туристов в холодное время года. Сюда можно планировать отпуск даже в декабре и январе – стоит лишь выбрать отель в бухте, чтобы не столкнуться с сильными ветрами.

На Кипре цены с сентября также падают, а пляжный сезон длится вплоть до ноября.

Где отдохнуть на море в сентябре: видео

А когда выгоднее всего лететь в Египет?

В сентябре цены в Египте еще могут быть довольно высокими, ведь погода на побережье становится более комфортной, чем в августе. Однако есть один период в году, когда они существенно снижаются.

По словам опытной турагентки Екатерины Козловой, лучше всего планировать отпуск в Египет на период с конца ноября и примерно до 20 декабря. В это время продолжается межсезонье – осенние каникулы в школах уже закончились, а зимние еще не начались. Туристы с детьми не планируют отдых, поэтому отели пустуют. Чтобы хоть немного привлечь отдыхающих, отели предлагают номера по значительно более низким ценам.