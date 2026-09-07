Британский туроператор Thomas Cook проанализировал расходы туристов в 51 городе. В расчет дневного бюджета вошли ночь в трехзвездочном отеле (половина стоимости двухместного номера), недорогие обед и ужин, напитки, дневной проездной и билет на посещение одной платной достопримечательности. Авиабилеты и личные расходы не учитывались.

Тирана, Албания

Дневной бюджет: около 59 евро.

Это самое дешевое направление в рейтинге, где ночь в отеле обойдется примерно в 32 евро на человека. Средняя стоимость посещения платной достопримечательности здесь составляет всего около 4 евро. Дополнительно сэкономить помогут бесплатные прогулки по площади Скандербега, Новому базару, району Блоку и большому парку у озера.

Бухарест, Румыния

Дневной бюджет: около 66 евро.

Город привлекает туристов чрезвычайно дешевым общественным транспортом, ведь дневной проездной стоит около 1,50 евро. Если не тратить деньги на дорогие платные аттракционы, бюджет путешествия останется минимальным. Для экономии стоит сосредоточиться на бесплатных прогулках по Старому городу, проспекту Победы и многочисленным городским паркам.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Анталия, Турция

Дневной бюджет: около 78 евро.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить осенние экскурсии с отдыхом у моря. Бюджет не пострадает, если отдать предпочтение бесплатным историческим достопримечательностям. Туристы могут свободно гулять по району Калеичи, осматривать ворота Адриана, Старую гавань и отдыхать в парке Караалиоглу.

Варшава, Польша

Дневной бюджет: около 78 евро.

Польская столица остается одним из самых доступных вариантов для коротких путешествий по Центральной Европе. Здесь можно легко составить насыщенный маршрут, который не потребует затрат на входные билеты. Достаточно прогуляться по Старому городу, Королевскому тракту, набережной Вислы и живописному парку Лазенки.

Стамбул, Турция

Проживание: около 28 евро за ночь.

В этом городе зафиксировано самое дешевое жилье среди всех исследуемых направлений. Однако стоит учитывать, что билеты в основные платные достопримечательности здесь стоят довольно дорого. Чтобы сэкономить, лучше наслаждаться атмосферой на Гранд-базаре, возле величественных мечетей и во время прогулок вдоль Босфора.

Мугла, Турция

Дневной бюджет: около 87 евро.

Этот турецкий город стал лидером рейтинга по уровню доступности питания. Туристы могут существенно сэкономить на еде, пробуя местные блюда в недорогих заведениях. Свободное время стоит посвятить осмотру исторических кварталов и колоритных традиционных базаров.

Краков, Польша

Дневной бюджет: около 87 евро.

Бывшая польская столица предлагает путешественникам множество интересных бесплатных мест. Большинство главных архитектурных достопримечательностей можно осмотреть снаружи без каких-либо затрат. В обязательный экономный маршрут стоит включить Рыночную площадь, исторический район Казимеж и территорию вокруг Вавельского замка.

Вильнюс, Литва

Дневной бюджет: около 90 евро.

Литовская столица имеет компактный исторический центр, который очень удобно и бесплатно исследовать пешком. Город предлагает множество открытых пространств, что для посещения их не требуется покупать билеты. Среди самых популярных бесплатных мест выделяют богемный район Ужупис, Кафедральную площадь и холм Трех крестов.

Франкфурт, Германия

Дневной бюджет: около 90 евро.

Этот немецкий город вполне может стать бюджетным направлением для осеннего путешествия. Главное правило экономии здесь – тщательно планировать даты поездки. Стоит избегать периодов проведения больших международных выставок и конференций, когда цены на жилье резко растут.

Лион, Франция

Дневной бюджет: около 91 евро.

Французский город приятно удивляет умеренными ценами по сравнению с другими популярными направлениями страны. Значительную часть бюджета можно сэкономить благодаря большому количеству бесплатных достопримечательностей. Бесплатные прогулки по Старому городу, площади Белькур и огромному парку Тет-д'Ор делают Лион очень доступным.

Таллинн, Эстония

Дневной бюджет: около 93 евро.

Хорошо сохранившийся средневековый центр города идеально подходит для длительных пеших прогулок. Туристы могут окунуться в атмосферу старины, не тратя деньги на музеи. Совершенно бесплатно можно посетить Ратушную площадь, прогуляться по узким улочкам и насладиться видами со смотровых площадок Тоомпеа.

Ираклион, Греция

Дневной бюджет: около 99 евро.

Столица острова Крит позволяет организовать относительно недорогой отдых, если правильно спланировать маршрут. Значительно сэкономить получится, если избегать дорогостоящих поездок к отдаленным археологическим памятникам. Вместо этого стоит ограничиться бесплатными прогулками по Старой гавани и величественным венецианским укреплениям.

Порту, Португалия

Дневной бюджет: около 100 евро.

Этот португальский город демонстрирует очень хорошие показатели по доступности местной еды и напитков. Большинство знаковых мест здесь можно увидеть, просто гуляя по улицам.

Thomas Cook отмечает, что это лишь ориентир, основанный на средних ценах. Стоимость отелей зависит от конкретных дат, а расходы на дорогу до города в расчет не входят.