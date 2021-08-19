Билеты этого авиапоисковика считаются недействительными: Ryanair отказывает пассажирам в посадке

С 18 августа авиабилеты приобретены на сайте Kiwi.com считают недействительными. Лоукостер Ryanair перестал принимать пассажиров с посадочными талонами этого поисковика.

Сайт Kiwi.com не информирует пассажиров о всех требованиях безопасности. С этой проблемой Ryanair борется уже давно, но только сейчас компания начала принимать радикальные меры.

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Ryanair отказалась от посадочных талонов Kiwi.com

Правила ЕС требуют у пассажиров проходить регистрацию напрямую. Это гарантирует, что им будет известно о всех правилах безопасности и других протоколах. Поисковик Kiwi.com нарушал требования и не инструктировал клиентов. Сайт препятствовал прямому общению Ryanair с пассажирами тем, что заменял электронные почты клиентов поддельными адресами.

Среди причин отказа также было то, что Kiwi.com выпускал собственные посадочные талоны, которые считаются фальшивыми.

Мы узнали об этих поддельных посадочных талонах, когда на прошлой неделе небольшое количество пассажиров, которые бронировали рейсы из Kiwi.com, прибыли к посадочной площадке без официальных талонов Ryanair. В соответствии с нормами ЕС, авиакомпания обязана непосредственно информировать пассажиров обо всех правилах безопасности по их полету, Kiwi.com обходит это, регистрируя пассажиров и заменяя посадочный талон Ryanair на поддельный,

– объясняет директор по маркетингу Ryanair Дара Брейди.

Ранее компания уже добилась судебного постановления в Чехии, однако Kiwi ее игнорирует.

Ryanair призывает пассажиров регистрироваться на официальном веб-сайте или в приложении компании, и избегать бронирований билетов через сторонних агентов, таких, как Kiwi.com. Они не имеют разрешения продавать билеты на авиарейсы Ryanair и выдавать посадочные талоны.

В этом году авиаперевозчик Ryanair создал даже отдельную печать, чтобы защитить своих клиентов от недобросовестных турагентов, которые порой взимают отдельную плату с клиентов и предоставляют ложные данные о пассажирах.

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