Веселый мультсериал "Губка Боб" может быть связан с одним из самых трагических мест мира

Казалось бы, мультсериал "Губка Боб Квадратные Штаны" лишь веселое воспоминание детства, однако за знакомым названием Бикини Боттом может скрываться реальная и довольно жуткая история. В Тихом океане действительно существует Атолл Бикини – это место ядерных испытаний и принудительного переселения людей.

Любимый мультсериал из детства многих "Губка Боб Квадратные Штаны" на самом деле может иметь вполне реальную подоплеку. Место, где живет харизматичный герой, вымышленный городок Бикини Боттом, связывают с реальной локацией посреди Тихого океана Атолл Бикини. О нем рассказал преподаватель географии Utkin Andrii. Также, со ссылкой на Bikini Atoll и Young Pioneer Tours, рассказываем самые интересные детали этого загадочного места.

Почему атолл Бикини связывают с Губкой Бобом?

Название Бикини Боттом очень похоже на Бикини Атолл – коралловый атолл в составе Маршалловых островов. Поэтому годами существует теория, что создатели мультсериала могли использовать реальную локацию как вдохновение для подводного города, где живет Губка Боб. Впрочем, история настоящего Бикини совсем не забавная.



Атолл Бикини обозначен квадратом / фото Википедии

Как жили люди на атолле до вмешательства великих держав?

До прихода колониальных империй жители Бикини жили традиционной жизнью: рыбачили, выращивали кокосы, передавали землю по наследству и строили общину вокруг большой семьи. Из-за удаленности атолл почти не контактировал с внешним миром, что позволило местным сохранять свой уклад жизни. Позже Маршалловы острова переходили под контроль Испании, Германии, Японии, а впоследствии США. Во время Второй мировой войны регион стал стратегически важным.



Жители острова / фото Bicini Atoll

Почему жителей Бикини заставили покинуть дом?

После войны в 1946 году США выбрали атолл как место для ядерных испытаний. Причиной стала изолированность территории и удобное расположение вдали от основных морских путей. Американские представители обратились к жителям острова с просьбой временно переехать "для блага человечества" и завершения войн в мире. Людям пообещали, что они смогут вернуться домой после завершения тестов. Тогда 167 жителей согласились оставить родной атолл. Это решение стало началом многолетней трагедии.

Куда переселили людей и как они выживали?

Сначала общину перевезли на атолл Ронгерик. Однако это место оказалось непригодным для жизни: там не хватало пресной воды, пищи и возможностей для рыбалки. Люди начали голодать, болеть и просить вернуть их обратно.

Впоследствии жителей снова переселили: сначала на Кваджалейн, а позже на остров Кили. Но и там условия были сложными. В отличие от Бикини, Кили не имел лагуны, а сильные волны часто делали невозможным рыбалку. Из-за недостатка продуктов люди зависели от гуманитарной помощи и импортируемой пищи.

Что происходило на самом атолле Бикини?

Пока жители пытались выжить в новых условиях, их родину превратили в ядерный полигон. С 1946 по 1958 год США провели там 23 ядерных испытания. Среди самых известных: Operation Crossroads (1946) – первые взрывы на атолле. Castle Bravo (1954) – самое мощное испытание США. Взрыв Castle Bravo превзошел ожидания ученых и вызвал масштабные радиоактивные осадки. Радиация распространилась на соседние острова, где жили люди. Они не были предупреждены об опасности.

Грибное облако, возникшее в результате атомного взрыва / фото Getty

Как радиация повлияла на людей?

На соседних атоллах белая радиоактивная пыль падала с неба, а люди сначала не понимали, что происходит. Дети играли ею, а впоследствии у жителей начались рвота, диарея, выпадение волос и другие симптомы облучения. Часть пострадавших эвакуировали лишь через несколько дней после взрыва. Последствия испытаний ощущались годами: загрязненная почва, вода, продукты питания и риски для здоровья.

Почему возвращение домой сорвалось?

В 1960–70-х годах США заявили, что атолл можно постепенно заселять снова. Часть семей вернулась и поселилась в новых домах. Однако уже вскоре анализы показали опасный уровень радиации в воде, кокосах, крабах и даже в организмах людей. В 1978 году жителей пришлось второй раз эвакуировать из родного дома. Для многих это стало окончательным ударом по надежде вернуться навсегда.

Получили ли люди компенсацию?

Жители Бикини десятилетиями судились и требовали справедливой компенсации за потерю земли, здоровья и принудительное переселение. Им присуждали большие суммы возмещений, однако значительная часть решений оставалась недофинансированной или невыполненной. Борьба за справедливость продолжается до сих пор.

Можно ли увидеть атолл сегодня?

На дне лагуны лежат затопленные военные корабли времен испытаний. Именно поэтому туда иногда приезжают туристы и исследователи. В 2010 году ядерный полигон Бикини внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как напоминание о влиянии ядерной эпохи на человечество.

Именно поэтому существует популярная теория, которая объясняет появление Губка Боб Квадратные Штаны именно событиями на Атолле Бикини. Ее сторонники считают, что Бикини Боттом якобы расположен под местом ядерных испытаний, а все жители мультяшного города – это морские существа, которые подверглись мутациям под воздействием радиации.



"Губка Боб" / фото Википедии

Именно поэтому обычная губка работает в ресторане, морская звезда разговаривает, а осьминог имеет человеческие черты характера. Конечно, это лишь фанатская версия, однако она давно стала одной из самых известных теорий вокруг мультсериала.

