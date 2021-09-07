Безвиз Украины с Канадой и Великобританией: Кулеба рассказал новые детали введения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продвинулась в вопросах введения безвизового режима с двумя странами. Речь идет о Канаде и Великобритании.

По словам министра, украинское правительство постоянно поднимает тему безвиз с США. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Безвиз Украины с Канадой и Великобританией

Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиз. Кстати, с Канадой и Британией также. И с последним мы уже продвинулись в этих вопросах,

– заметил Кулеба.

Он добавил, что пока шаги малы, ведь политика этих стран очень консервативна. Несмотря на это Украина движется вперед.

Глава МИД напомнил, что во времена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, инициатива безвизового режима "не нашла дальнейшего развития". Тогда этот вопрос рассматривался на заседаниях Комиссии стратегического партнерства между США и Украиной.

Ранее, в декабре 2020 года, посол Канады в Украине Лариса Ґаладза предположила, что в 2021-м удастся упростить процесс путешествий украинцев в Канаду.

Заметим, 11 июня 2017 года граждане Украины получили долгожданную возможность путешествовать в 26 стран Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта и без необходимости оформлять визу.

Украина постоянно введет переговоры с другими государствами о безвизовом режиме – накануне осени договорилась о безвизе с Республикой Маврикий.