Об такой угрозе рассказал этичный хакер и специалист по кибербезопасности Райан Монтгомери в ходе подкаста The Diary Of A CEO. Он продемонстрировал небольшое устройство Biscuit, которое позволяет создавать поддельные Wi-Fi-сети и перехватывать данные пользователей.

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Как мошенники могут подделать Wi-Fi в отеле?

Устройство Biscuit по размеру напоминает хоккейную шайбу. Оно может находить Wi-Fi-сети поблизости и создавать собственные, которые выглядят как обычные точки доступа к интернету. Во время демонстрации Монтгомери создал сеть под названием FlightStory Free. Она сразу же появилась в списке доступных Wi-Fi на смартфоне его собеседника.

Когда собеседник нажал на нее, телефон открыл страницу входа через Google. На первый взгляд все выглядело вполне привычно, однако страница была поддельной. Когда собеседник ввел тестовые данные для входа, Монтгомери увидел их на своем устройстве. После демонстрации он отключил сеть, и она мгновенно исчезла из списка доступных.

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Почему подключение к бесплатному Wi-Fi в отеле опасно?

Монтгомери объяснил, что туристы могут столкнуться с подобной схемой во время заселения. Например, человек находит в отеле бесплатную сеть, подключается к ней, а на экране появляется страница с просьбой указать номер комнаты или данные банковской карты, якобы для оплаты интернета.

Если это страница, созданная мошенниками, введенная информация может попасть к ним. То есть вместо доступа к интернету турист рискует передать посторонним свои личные и платежные данные.

По словам эксперта, проблема заключается еще и в том, что для таких атак больше не требуется дорогое или сложное оборудование. Устройства, способные создавать поддельные Wi-Fi-сети, теперь можно приобрести, а сам процесс атаки стал значительно проще.

Поэтому во время путешествий, а также в общественных местах, где доступен бесплатный Wi-Fi, лучше отдавать предпочтение мобильному интернету. Так вы не будете рисковать , вводя личные данные в поддельные сети и на сомнительных страницах авторизации.