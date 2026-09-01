Туристов здесь очень мало: 3 самых спокойных направления в Европе

Отпуск для многих – это возможность не только сменить обстановку, но и на некоторое время окунуться в спокойную атмосферу, чтобы восстановить силы. Эксперты, специализирующиеся на пешем отдыхе, выделили самые спокойные направления Европы.

По мнению авторов исследования Inghams Walking, эти места способствуют по-настоящему полноценному отдыху и путешествиям без обязательств, пишет Travel + Leisure.

Какие места в Европе считаются самыми спокойными?

Среди 100 европейских направлений выбрали только три локации, учитывая количество маршрутов, качество воздуха, разнообразие пения птиц, условия для наблюдения за звездным небом, плотность населения и долю лесов.

Вестер-Росс, Шотландия

Путешественники в этом месте могут увидеть живописные пляжи, озера, сосновые леса и высокие горы. Отдельной изюминкой является чрезвычайно темное небо. Вестер-Росс имеет первый класс по шкале Бортла, состоящей из девяти уровней.

Еще один показатель, который делает регион привлекательным для спокойного отдыха, – низкая плотность населения. На один квадратный километр здесь приходится всего 2 человека.

Французские Пиренеи

Второе место заняла французская часть Пиренеев – горного хребта, который в значительной степени образует естественную границу между Францией и Испанией.

Большое количество зеленых территорий создает прекрасные условия для уединения и отдыха на лоне природы. Регион также отличается богатым птичьим пением, поскольку исследователи насчитали здесь более 300 видов птиц.

Абиско, Швеция

Здесь расположен Национальный парк Абиско, окруженный горами. Особенностью местности является "голубая дыра" – зона, подходящая для наблюдения за северным сиянием.

Лучший период для наблюдения – с сентября по апрель, когда в Абиско можно увидеть полярное сияние.

Среди других популярных направлений, вошедших в десятку, – швейцарская долина Энгадин, Доломитовые Альпы, испанский национальный парк Пикос-де-Европа, а также Внешние Гебридские острова в Шотландии, французский остров Корсика, шведский Готланд и австрийский Кицбюэль.