На думку авторів дослідження Inghams Walking ці місця сприяють справді повноцінному відпочинку й подорожі без зобов’язань, пише Travel + Leisure.

Які є найспокійніші місця у Європі?

Серед 100 європейських напрямків обрали лише три локації, беручи до уваги кількість маршрутів, якість повітря, різноманітність співу птахів, умови для спостереження за зоряним небом, щільність населення та частку лісів.

Вестер-Росс, Шотландія

Мандрівники в цьому місці можуть побачити мальовничі пляжі, озера, соснові ліси та високі гори. Окремою родзинкою є надзвичайно темне небо. Вестер-Росс має перший клас за шкалою Бортла, яка складається з дев’яти рівнів.

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Ще один показник, який робить регіон привабливим для тихого відпочинку – низька щільність населення. На один квадратний кілометр тут припадає лише 2 людини.

Французькі Піренеї

Друге місце отримала французька частина Піренеїв – гірського хребта, який значною мірою формує природний кордон між Францією та Іспанією.

Велика кількість зелених територій створює чудові умови для усамітнення та відпочинку серед природи. Регіон також виділяється багатим пташиним співом, оскільки дослідники тут нарахували понад 300 видів птахів.

Абіско, Швеція

Тут розташований Національний парк Абіско, оточений горами. Особливістю місцевості є "блакитна діра" – зона, яка підходить для спостереження за північним сяйвом.

Найкращий період починається з вересня до квітня, коли в Абіско можна спостерігати полярне сяйво.

Серед інших популярних напрямків, які увійшли в десятку швейцарська долина Енгадин, Доломітові Альпи, іспанський національний парк Пікос-де-Европа, а також Зовнішні Гебридські острови у Шотландії, французький острів Корсика, шведський Готланд та австрійський Кіцбюель.