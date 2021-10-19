Без глаз, ушей или рта: группа дайверов обнаружила инопланетное морское существо в Египте

Один из туристов наткнулся на ужасное морское создание. Существо было зафиксировано на камеру группой дайверов на рифе Сатая у египетского побережья.

У морского "монстра", похожего на трубку, не было ни глаз, ни ушей, ни рта. Об этом сообщил путешественник Лукас Остертаг, который и стал очевидцем.

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Дайверы наткнулись на морского "монстра" в Египте

Лукас Остертаг занимался дайвингом на рифе Сатая в Египте, когда столкнулся с жутким морским зверем.

По внешнему виду он был похож на длинную квадратную резиновую трубу с заостренным концом. Ничего подобного раньше я не видел,

– отметил он.

Турист добавил, что это, безусловно, было очень странным, поскольку, казалось, что оно двигалось самостоятельно. Однако никто не знал, что это такое.



Дайверы наткнулись на инопланетное морское существо в Египте / Фото Pen News / Lukas Ostertag

По предположениям Лукаса, это полип или любое другое странное морское животное.

Это на самом деле не напоминало ничего, что я знал. Люди из других групп догадывались, что это червь, какое-то растение, и думали, что это может быть медуза,

– подчеркнул он.

В поисках ответов Лукас поделился своими фотографиями с онлайн-группой, посвященной идентификации морских животных. Они высказали немало мыслей – сифонофор, мягкий коралл, пиросомы, немертин или щупальце медузы.

В конце концов путешественник получил ответ на загадку, когда появились кадры из другой группы, которая ныряла на тот же риф. Считается, что это конкретный вид семейства медуз – Thysanostoma loriferum.



Thysanostoma loriferum / Фото Pen News / Lukas Ostertag

Лукас подытожил, что, то, что удалось узнать, кто на самом деле "монстр" – это чистая удача.