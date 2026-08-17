Одна ночь в Греции, которую не стоит пропустить: целых 126 достопримечательностей будут открыты бесплатного

В конце августа в Греции появится возможность познакомиться с ее древней историей совсем не так, как во время обычной туристической прогулки. Когда солнце скроется за горизонтом, античные достопримечательности откроются для посетителей в необычное время, а в некоторых местах вечер будет сопровождаться музыкой и специальными мероприятиями.

Ежегодная акция Министерства культуры Греции состоится 28 августа 2026 года, в день полнолуния, сообщает Euronews. В этом году она пройдет уже в 27-й раз. Всего для посещения откроют 126 археологических памятников, музеев, исторических мест и монументов по всей стране. На 61 объекте будут организованы отдельные культурные мероприятия, еще 65 мест просто останутся открытыми для посетителей с бесплатным входом.

Какие известные достопримечательности можно будет увидеть?

Среди главных локаций – Дельфы, древнее святилище на горе Парнас. В древнем мире сюда приезжали за ответами Оракула, в частности о войнах, колониях и браках. 28 августа сюда можно будет попасть бесплатно с 19:30 до полуночи. В Древней Олимпии, родине Олимпийских игр, бесплатным будет вход как на археологический памятник, так и в музей. С 20:00 до полуночи здесь также будут проводиться экскурсии с участием археологов.

Дельфы / фото Canva

В районе Спарты туристы смогут посетить Мистрас – средневековый город, где ночью состоится музыкальное мероприятие. В Афинах Музей Акрополя будет открыт до полуночи. Постоянные экспозиции останутся платными, однако временную выставку "Вдохновение: древнегреческое искусство в Италии" можно будет посетить бесплатно. На ней представлены 38 произведений из керамики, бронзы и мрамора из итальянских музеев.

Мистрас / фото Canva

Какие менее известные места стоит добавить в маршрут?

Среди 126 локаций есть и достопримечательности, которые не так часто попадают в туристические маршруты. В Эпире можно будет побывать в Некромантеоне Ахерона – древнем святилище над долиной Ахерона. В древности его считали входом в подземный мир, куда паломники приходили, чтобы обращаться к духам умерших. 28 августа вход сюда будет бесплатным, а достопримечательность будет работать до полуночи.

Еще один вариант – это Додона, что считается древнейшим оракулом Греции. Святилище было связано со священным дубом, который, согласно верованиям, передавал волю Зевса. Посетить его можно будет с 20:00 до полуночи. На Крите откроют Малию – минойский дворцовый комплекс на северном побережье острова. Здесь запланировано музыкальное мероприятие с участием греческого певца Манолиса Мициаса и хора.

Также на Крите можно будет посетить Гортину, где состоится музыкальный вечер. Именно здесь находится Гортинский кодекс – древнегреческая надпись, состоящая примерно из 600 строк гражданского права V века до нашей эры, высеченных в камне.

Где туристов ждут музыкальные и культурные мероприятия?

Программа этого года не ограничится осмотром археологических памятников. На различных площадках запланированы концерты, театральные и танцевальные представления, выставки и экскурсии. В замке Нафпактос в Западной Греции вечер можно будет провести с видом на Коринфский залив. Венецианская крепость расположена над городом и заливом, поэтому лунный свет должен придать мероприятию особое настроение.

А в святилище Аммона Зевса на полуострове Кассандра в Халкидиках проведут полноценную постановку оперы "Орфей и Эвридика". Таким образом, 28 августа туристы получат возможность провести вечер среди античных храмов, минойских дворцов, средневековых крепостей и музеев. Причем часть самых интересных мест в этот вечер будет доступна бесплатно, а увидеть их можно будет при свете августовского полнолуния.