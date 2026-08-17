Щорічна акція Міністерства культури Греції відбудеться 28 серпня 2026 року, у день повного місяця, повідомляє Euronews. Цього року вона проходитиме вже 27-й раз. Загалом для відвідування відкриють 126 археологічних пам'яток, музеїв, історичних місць і монументів по всій країні. На 61 локації організують окремі культурні події, ще 65 місць просто залишаться відкритими для відвідувачів із безкоштовним входом.

Які відомі пам'ятки можна буде побачити?

Серед головних локацій Дельфи, давнє святилище на горі Парнас. У стародавньому світі сюди приїжджали за відповідями Оракула, зокрема щодо воєн, колоній та шлюбів. 28 серпня сюди можна буде потрапити безкоштовно з 19:30 до опівночі. У Стародавній Олімпії, батьківщині Олімпійських ігор, безкоштовним буде вхід і на археологічну пам'ятку, і до музею. З 20:00 до опівночі тут також проводитимуть екскурсії за участю археологів.

Дельфи / фото Canva

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У районі Спарти туристи зможуть відвідати Містрас – середньовічне місто, яке вночі доповнить музичний захід. В Афінах Музей Акрополя буде відкритий до опівночі. Постійні колекції залишаться платними, однак тимчасову виставку "Натхнення: Давньогрецьке мистецтво в Італії" можна буде відвідати безкоштовно. На ній представлені 38 творів із кераміки, бронзи та мармуру з італійських музеїв.

Містрас / фото Canva

Які менш відомі місця варто додати до маршруту?

Серед 126 локацій є і пам'ятки, які не так часто потрапляють до туристичних маршрутів. В Епірі можна буде побувати в Некромантеіоні Ахерона – стародавньому святилищі над долиною Ахерона. У давнину його вважали входом до підземного світу, куди паломники приходили, щоб звертатися до духів померлих. 28 серпня вхід сюди буде безкоштовним, а пам'ятка працюватиме до опівночі.

Ще один варіант – це Додона, яку вважають найдавнішим оракулом Греції. Святилище було пов'язане зі священним дубом, який, за віруваннями, передавав волю Зевса. Відвідати його можна буде з 20:00 до опівночі. На Криті відкриють Малію – мінойський палацовий комплекс на північному узбережжі острова. Тут запланований музичний захід за участю грецького співака Маноліса Міціаса та хору.

Також на Криті можна буде відвідати Гортину, де відбудеться музичний вечір. Саме тут розташований Гортинський кодекс – давньогрецький напис приблизно на 600 рядків цивільного права V століття до нашої ери, висічених у камені.

Де на туристів чекатимуть музичні та культурні заходи?

Цьогорічна програма не обмежиться оглядом археологічних пам'яток. На різних локаціях заплановані концерти, театральні та танцювальні вистави, виставки й екскурсії. У замку Нафпактос у Західній Греції вечір можна буде провести з видом на Коринфську затоку. Венеціанська фортеця розташована над містом і затокою, тож особливого настрою події має додати місячне світло.

А в святилищі Аммона Зевса на півострові Кассандра в Халкідіках проведуть повноцінну постановку опери "Орфей та Еврідіка". Таким чином, 28 серпня туристи отримають можливість провести вечір серед античних храмів, мінойських палаців, середньовічних фортець і музеїв. Причому частина найцікавіших місць цього вечора буде доступна безкоштовно, а побачити їх можна буде під світлом серпневого повного місяця.