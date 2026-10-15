В Чили предлагают бесплатное жилье среди природы: что нужно делать взамен

На юге Чили путешественникам предлагают пожить среди леса, принять участие в экологических проектах и познакомиться с местной природой. В обмен на помощь хозяевам участники будут получать бесплатное жилье, обед, экскурсии и два выходных в неделю.

Об этом сообщает издание Canal26. Программа действует в городе Маульин в регионе Лос-Лагос. Она сочетает в себе сельскохозяйственные работы, уход за территорией и экологическое строительство. Организаторы приглашают путешественников разных национальностей, которые хотят провести время вдали от больших городов и присоединиться к местным инициативам.

Кто может стать волонтером в Чили?

Программа рассчитана на людей в возрасте от 20 до 60 лет. Подать заявку могут как те, кто путешествует самостоятельно, так и пары или двое друзей. Для участия необходимо владеть английским на среднем уровне или иметь базовые знания испанского. Организаторы особенно заинтересованы в кандидатах с опытом биостроительства, однако этот навык не является обязательным.

Волонтеры будут жить в небольших домиках среди местного леса. Территория расположена недалеко от Тихого океана и окружена природными ландшафтами, а именно лесами и водно-болотными угодьями. Однако участникам необходимо самостоятельно оплачивать авиабилеты, туристическую страховку, внутренний транспорт и визовые расходы.

Что нужно делать и сколько часов работать?

Обязанности волонтеров зависят от сезона, погоды и потребностей хозяйства. Летом одной из главных задач является сбор малины. В остальное время участники помогают выпалывать сорняки, высаживать растения, ухаживать за садом и поддерживать тропинки в надлежащем состоянии. Также волонтеры могут участвовать в окрашивании, декорировании, строительстве и ремонте.

Отдельное направление – это проект по биостроительству, в рамках которого из переработанных стеклянных бутылок создают многофункциональное пространство для мастер-классов и общественных мероприятий. Работа занимает примерно 4 часа в день.

График может меняться в зависимости от погодных условий, а по договоренности участники могут выполнить больше задач в отдельные дни, чтобы освободить время для отдыха в другие. Программа предусматривает 2 выходных в неделю, которые можно использовать для прогулок и знакомства с регионом.

Какие преимущества предлагаются волонтерам?

В обмен на помощь хозяевам участники получают бесплатное проживание в отдельной или общей комнате, в зависимости от наличия мест. В предложение также входят:

ежедневный обед;

оборудованная кухня для самостоятельного приготовления других блюд;

базовый доступ к интернету, подходящий для удаленной работы;

трансфер от заранее согласованного места прибытия;

бесплатные прогулки и экскурсии по окрестностям.

Волонтеры будут жить посреди леса, где можно наблюдать за птицами и прогуливаться по природным тропам. Хозяева просят соблюдать правила совместного проживания: не создавать чрезмерного шума, не приводить посторонних людей и уважать семейный характер этого места.

Как подать заявку на участие?

Для участия необходимо воспользоваться платформой Worldpackers. Сначала нужно создать учетную запись и заполнить профиль, указав информацию о себе, своих интересах и опыте. Затем следует найти предложение о волонтерстве в Маульине, ознакомиться с требованиями хозяев и правилами проживания и отправить заявку с короткой личной презентацией. После этого нужно дождаться ответа, чтобы согласовать даты приезда и детали пребывания.

Где находится Маульин: смотреть на картах