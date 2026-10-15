Про це повідомляє видання Canal26. Програма діє в місті Маульїн у регіоні Лос-Лагос. Вона поєднує сільськогосподарські роботи, догляд за територією та екологічне будівництво. Організатори запрошують мандрівників різних національностей, які хочуть провести час подалі від великих міст і долучитися до місцевих ініціатив.

Хто може стати волонтером у Чилі?

Програма розрахована на людей віком від 20 до 60 років. Подати заявку можуть як ті, хто подорожує самостійно, так і пари або двоє друзів. Для участі необхідно володіти англійською на середньому рівні або мати базові знання іспанської. Організатори особливо зацікавлені в кандидатах із досвідом біобудівництва, однак ця навичка не є обов'язковою.

Волонтери житимуть у невеликих будиночках серед місцевого лісу. Територія розташована неподалік Тихого океану та оточена природними ландшафтами, а саме лісами та водно-болотними угіддями. Проте учасникам потрібно самостійно оплачувати авіаквитки, туристичне страхування, внутрішній транспорт і візові витрати.

Що потрібно робити та скільки годин працювати?

Обов'язки волонтерів залежать від сезону, погоди та потреб господарства. Влітку одним із головних завдань є збирання малини. В інші періоди учасники допомагають видаляти бур'яни, висаджувати рослини, доглядати за садом і підтримувати в належному стані стежки. Також волонтери можуть долучатися до фарбування, декорування, будівництва та ремонту.

Окремий напрямок – це проєкт із біобудівництва, у межах якого з перероблених скляних пляшок створюють багатофункціональний простір для майстер-класів і громадських заходів. Робота займає приблизно 4 години на день. Графік може змінюватися залежно від погодних умов, а за домовленістю учасники можуть виконати більше завдань в окремі дні, щоб звільнити час для відпочинку в інші. Програма передбачає 2 вихідні на тиждень, які можна використати для прогулянок і знайомства з регіоном.

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Які переваги пропонують волонтерам?

В обмін на допомогу господарям учасники отримують безкоштовне проживання в окремій або спільній кімнаті, залежно від наявності місць. До пропозиції також входять:

щоденний обід;

обладнана кухня для самостійного приготування інших страв;

базовий доступ до інтернету, придатний для дистанційної роботи;

трансфер від заздалегідь узгодженого місця прибуття;

безкоштовні прогулянки та екскурсії околицями.

Волонтери житимуть серед лісу, де можна спостерігати за птахами та прогулюватися природними стежками. Господарі просять дотримуватися правил спільного проживання: не створювати надмірного шуму, не приводити сторонніх людей і поважати сімейний характер простору.

Як подати заявку на участь?

Для участі потрібно скористатися платформою Worldpackers. Спочатку необхідно створити обліковий запис і заповнити профіль, зазначивши інформацію про себе, свої інтереси та досвід. Потім слід знайти пропозицію волонтерства в Маульїні, ознайомитися з вимогами господарів і правилами проживання та надіслати заявку з короткою особистою презентацією. Після цього потрібно дочекатися відповіді, щоб узгодити дати приїзду та деталі перебування.

Де розташований Маульїн: дивитись на картах