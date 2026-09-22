На платформе Worldpackers опубликовано предложение для путешественников, желающих пожить в аргентинской Патагонии в обмен на помощь по хозяйству. Участникам обещают проживание и трехразовое питание, однако в обмен на это нужно работать 30 часов в неделю.

Где именно можно пожить у океана?

Предложение рассчитано на пребывание в Камаронесе – небольшом населенном пункте на атлантическом побережье аргентинской Патагонии, в провинции Чубут. Жилье расположено на территории исторического хозяйства непосредственно у океана. Здесь ухаживают за биодинамическим огородом, разводят кур, а неподалеку находится виноградник, расположенный недалеко от морского побережья.

Рядом также находится природоохранная территория Кабо-Дос-Бахиас. Она расположена примерно в 28 километрах от Камаронеса. Там обитают магеллановы пингвины, гуанако и различные морские и прибрежные животные. Минимальный срок пребывания составляет 25 дней, а максимальный до двух месяцев. В программе могут участвовать как путешественники, путешествующие самостоятельно, так и пары или двое людей, которые приезжают вместе.

Что нужно делать в обмен на проживание?

Основное условие помогать хозяевам 30 часов в неделю. Рабочее время делится на две части: примерно два часа утром и еще около трех часов во второй половине дня. Обязанности могут быть разными. В частности, участники будут помогать с приготовлением и подачей еды, уходом за животными, небольшими ремонтными и строительными работами.

Также придется работать в саду и на приусадебном участке. Среди возможных задач: посев, сбор урожая и другая работа на открытом воздухе. Один день в неделю предусмотрен как выходной.

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Что входит в предложение и кто может принять участие?

Участникам не нужно платить за проживание. Кроме того, ежедневно они получают завтрак, обед и ужин. На территории есть оборудованная кухня и возможность стирать вещи. Также участникам бесплатно предоставляют велосипеды. Отдельные экскурсии и мероприятия тоже можно посещать без дополнительной оплаты. В то же время не все расходы покрывает программа.

Авиабилеты, туристическую страховку и дорогу непосредственно до Камаронеса участники оплачивают самостоятельно. Добраться до населенного пункта можно из Трелеви или Комодоро-Ривадавии – эти города расположены примерно в 250 километрах от Камаронеса в разных направлениях. Далее можно воспользоваться арендованным автомобилем, трансфером или автобусом, хотя автобусное сообщение ограничено.

К участию приглашаются люди в возрасте от 22 до 60 лет. Высокий уровень владения иностранными языками не требуется. Заявку можно подать через платформу Worldpackers, где также происходит общение с хозяевами.