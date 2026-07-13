О бесплатной однодневной поездке в Межигорье, которая состоится 21 июля 2026 года, сообщили в Facebook Центра оказания социальных услуг Белокуракинской поселковой территориальной общины. В настоящее время учреждение формирует группу участников. Организаторы отмечают, что количество мест ограничено, поэтому желающих просят регистрироваться заранее.

Что ждет участников экскурсии?

Для участников поездки предусмотрен бесплатный пакет услуг:

проезд в Межигорье и обратно;

обед;

экскурсионное сопровождение.

Чем интересно Межигорье?

Межигорье – это историко-культурный комплекс, расположенный на месте древнего Межигорского Спасо-Преображенского монастыря, история которого берет начало еще в XII веке. В 1935 году на этой территории была создана правительственная резиденция, а с 2002 года она стала резиденцией бывшего президента Украины Виктора Януковича. Сегодня Межигорье является открытым для посетителей парком-памятником государственного значения. Здесь можно увидеть живописные ландшафты, посетить музеи и познакомиться с историей этого знакового места.

Кто может поехать и как зарегистрироваться?

Принять участие в бесплатной экскурсии могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые находятся на обслуживании Коммунального учреждения "Центр предоставления социальных услуг" Белокуракинской поселковой территориальной общины. Организаторы обращают внимание, что количество мест ограничено. Для записи и получения дополнительной информации необходимо позвонить по телефону 066 862 17 31.