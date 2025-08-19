Курорт-призрак: как Россия уничтожила жемчужину Азовского побережья
Многие украинские курорты оказались под российской оккупацией и приходят в упадок. Одним из таких мест, которое разрушил кремлевских режим, стала популярная в прошлом Белосарайская Коса.
В сети показали видео, как сейчас выглядит Белосарайская коса, что в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".
Как приходит в упадок Белосарайская Коса?
В сети обнародовали видео, на котором можно увидеть Национальный парк "Меотида". На кадрах видно состояние побережья Азовского моря и лиманы сейчас.
Хотя вода вроде чистая, однако за несколько сантиметров от берега она словно превращается в "желе".
Белосарайская Коса была популярным курортом благодаря чистым песчаным пляжам, неглубокому морю, которое быстро прогревается, и целебным грязям лиманов.
Это было идеальное место для семейного отдыха и на косе располагались базы отдыха, пансионаты, коттеджи и тому подобное.
Но из-за российской оккупации пляжи опустели, базы отдыха зарастают сорняками, а экосистема парка "Меотида" несет ущерб из-за браконьерства и военных действий.
Теперь на косе нет ни людей, ни животных и птиц. Например, колонии пеликанов кудрявых значительно сократились после учений оккупантов в 2015 году.
Белосарайская коса и парк "Меотида" уже более трех лет оккупированы Россией и ситуация у моря только ухудшается.
Какие еще курорты разрушает Россия?
До полномасштабной войны России против Украины город Бердянск был популярным курортом среди украинцев.
В разгар сезона на пляжах Бердянска было негде яблоку упасть. Однако после трех лет оккупации город превратился в почти безлюдную пустыню с одиночными отдыхающими.
Поселок Кирилловка в Запорожской области также до войны был популярным местом для отдыха. Однако сейчас из-за российской агрессии Кирилловка пустует.